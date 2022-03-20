قائمة أغنى الأندية في العالم





تصدر نادي مانشستر سيتي حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة “ديلويت” (Deloitte) لأغنى أندية كرة القدم في العالم للمرة الأولى.

وأصبح المتصدر الحالي لبطولة الدوري الإنجليزي رابع نادٍ على الإطلاق يتربع على قمة قائمة ديلويت، التي تنشر سنويا للإعلان عن أعلى أندية كرة القدم دخلا والأفضل أداء من حيث الإيرادات في العالم

وبلغت عائدات “السيتيزنز” نحو 680 مليون يورو خلال موسم 2020-2021، مما جعل “النادي السماوي” يرتقي من المركز السادس في الترتيب إلى الصدارة خلال العام الحالي.

وتضم قائمة الفرق العشرة الأولى:

1: مانشستر سيتي الإنجليزي: نحو 680 مليون يورو

2: ريال مدريد الإسباني:641 مليون يورو

3 : بايرن ميونخ الألماني: 611 مليون يورو

4 برشلونة الإسباني: 582 مليون يورو

5 مانشستر يونايتد: 558 مليون يورو

6 باريس سان جيرمان: 556 مليون يورو

7 ليفربول: 550 مليون يورو

8 تشلسي الإنجليزي: 493 مليون يورو

9 يوفنتوس الإيطالي: 433 مليون يورو

10 توتنهام هوتسبير: 406 ملايين يورو

وفرضت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هيمنتها على المقدمة بوجود 11 فريقا من أنديتها في المراكز الـ20 الأولى، إذ كان من بينها نادي وولفرهامبتون، الذي يوجد في هذا التصنيف المرتفع للمرة الأولى.

وتراجعت عائدات المباريات في جميع بطولات الدوري إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، إذ بلغت 111 مليون يورو، أي 1% من إجمالي إيرادات الأندية، بسبب تأثير اللعب خلف الأبواب المغلقة خلال ذروة جائحة فيروس كورونا في قارة أوروبا.

أما عائدات البث فقد ارتفعت بمقدار مليار و400 مليون يورو عن الفترة من 2019-2020، ولكن هذا يرجع إلى حد كبير إلى تأجيل توزيع الأموال بعد تعليق المسابقات المحلية ثم استكمالها في وقت لاحق من العام.

الجزيرة نت