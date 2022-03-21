معتصم محمود يكتب :عودة الفساد وحكاية حاقد على الهلال!!





يتأهب المنتخب الوطني السفر إلى تنزانيا لإقامة معسكر و أداء بعض المباريات الاعدادية.

معسكر و مباريات اعدادية لماذا لا نعلم.

بطولة الأمم انتهت للتو و ليس هناك أي بطولة حتى نهاية العام !!

الأندية مشغولة بالممتاز و القمة لديها متبقي استحقاقات قارية بما يعني ان التوقيت سيئ للغاية.

الهلال رفض تسليم لاعبيه لا سيما و أمامه مباراة مصيرية امام أهلي مصر .

أندية الممتاز حذت حذو الهلال وهددت بالانسحاب من الممتاز في حال الإصرار على استدعاء لاعبيها .

معظم الأندية ستتأثر بفقد اعمدتها عدا نادي عراب الاتحاد ورئيسه الفعلي.

نعم الوادي نيالا وحده الذي لم يتأثر حيث تم استبعاد لاعبيه حتى يظلوا بصفوف مكتملة في مواجهة خصوم يفتقدون لأعمدتهم الأساسية!!

الاتحاد الذي يصرف المليارات على مُنتخب بلا مُنافسة كان عليه دعم الأندية التي تُعاني وباتت إداراتها على أبواب السجون.

الأندية أحق بأموال الاتحاد من وكالة سفر محتكرة للسفريات ومحاسيب يُحظون بالسفر والنثريات.

ليت الاتحاد يطّلع الرأي العام على كُلفة رحلة تنزانيا من تذاكر وإقامة نثريات.

ليته أورد لنا اسم الوكالة التي قامت بالإجراءات و الشخص الذي تسلم المال من خزانة الاتحاد.

كل من بالاتحاد يعرف من الذي ينظم هذه الرحلات وكيف يغنى منها.

الإنهاك الذي يحدث لخزانة الاتحاد غير مسبوق.

خلال اقل من (4) أشهر فقدت خزانة الاتحاد مئات المليارات تمثلت في رحلة قطر ورحلات مصر ورحلات مناديب الاتحاد مع الأندية فضلاً حفل القرعة البذخي ومؤتمر السلام روتانا.

تلك المليارات كانت كافية لإخراج أندية الممتاز و الوسيط من أزمتها.

أزمة أندية الممتاز ستتصاعد للأسوأ طالما ان إدارتها بهذا الضعف وذاك الهوان.

على الأندية التوقف عن الركض حتى يصحح الاتحاد فوضى المنافسة.

أزمة الأندية المالية يمكن للاتحاد تخفيفها بقرارات إدارية ومن ذلك ان تلعب الأندية بمناطقها.

ما الحكمة أن يلعب الخرطوم مع توتي ببورتسودان ولديه ملعب الاسرة وما الذي يجبر كوبر على مواجهة الأهلي في الأبيض ولديه ملعبه تماماً مثل ود نوباوي الذي غادر لمواجهة توتي بورتسودان ولديه استاد؟!

تلك الوقائع الغريبة تؤكد أن لجنة طارق عطا هي الأسوأ والافشل في تاريخ الاتحاد.

منكم لله.

كبسولات

زعم مشطوب الهلال ان المريخ يمتلك جودة لاعبين أفضل من الهلال!!

نعم المريخ الذي يتذيل المجموعة والذي خسر آخر مبارياته من الأهلي و قبلها من الهلال!!

إن كان متذيل المجموعة يتميز بجودة لاعبيه فماذا عن المتصدر و ماذا عن الوصيف!!

يُخطئ المشطوب إن ظن انه ينتقم من الهلال وهو يسخر منه في الفضائية التي باتت متاحة لكل من هب و دب.

ما يطلقه المشطوب بحق الهلال ولاعبيه تشهير كيدي لا علاقة له بالتحليل الذي بات منهجاً علمياً له مدارسه و طرق تدريس.

مكايدات المشطوب تخصم منه لا من الهلال.

لكل فريق كبوة و سيد البلد سيعود كما كان مارداً مرعباً.

إن خسر الهلال من الصن برباعية فقد كسب ذات الفريق ذات يوم بذات النتيجة (2/4).

هكذا هي كرة القدم ليس فيها انتصارات متوالية.

سيعود الهلال لسكة الانتصارات و سيعود كل مريض نفسي لبياته الشتوي.

نحن الهلال بنريدو جد.

صحيفة الصيحة