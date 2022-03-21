صباح محمد الحسن تكتب: وانتو وقفتوا حال البلاد كلو !!





الزيادات التي طرأت على الوقود هي زيادات بلا شك تنعكس على جميع الاسعار ، في وقت يمر فيه المواطن بظروف اقتصادية لم تشهد البلاد لها مثيلاً ، ونفذت محطات الوقود،أمس الأول حسب (الجريدة ) ، وبشكل مفاجئ زيادة جديدة في أسعار الوقود مما أدى الى إحداث ربكة بمحطات الوقود،حيث بلغ سعر لتر البنزين 672 جنيهاً، وان الزيادة تعد الرابعة من نوعها. تقابل هذه الجائحة الاقتصادية ظروف امنية بالغة التعقيد واصبح المواطن مهدد بالخطر في كل زمان ومكان ، فبعد ان كانت تهمه وتشغله ( لقمة عيشه ) اصبح الآن همه كيف يعيش سالما آمنا ، فهو يعيش في بلد لا يتمتع فيها بالآمن والحماية فبدلا ان يطالب الحكومة برفع معاناته الاقتصادية اصبح لاهم له صباحا ومساء الا ان يدعو ربه ان يحفظه هو واسرته من الاشرارالذين سيطروا على العاصمة . والبلاد تعيش هذا الوضع الاستثنائي الخطير الذي أقر به النظام الانقلابي نفسه ، وقادته الذين اصبحوا يتباكون على أطلاله ، مع تمسكهم واصرارهم بالاستمرار في طريقهم الذي يؤدي الى النهاية الكارثية ، فهذا التناقض الغريب الذي ان دل لايدل الا على حالة مرضية خطيرة ومستعصية، وهي ان ترى الشعب يموت في الطرقات ويجوع ويفزع في البيوت وتحدثني عن انك لن تسلم السلطة ، فمن تكون انت غير مصاص دماء . فالشعب يشكو هذه الظروف وتجد محمد حمدان دقلو يسخر من الدعوات لذهاب العسكر الى الثكنات ، وقال إن الجيش لن يسلم السلطة لمن يتلقون رواتبهم من السفارات ، فمن هم الذين يتلقون رواتبهم من السفارات ، واين هم الآن ، أم ان تخبطكم وفشلكم وماتعانونه من اضطراب سياسي وخوف ورعب داخلي وهزة نفسية معقدة ، هي التي تجعلكم ترون الاشخاص في مناصبهم بعد الاطاحة بهم. فحميدتي الذي ينسى حاضرهم المظلم الآن ويحدثنا عن الماضي ويقول ان الحكومة الانتقالية السابقة اتخذت أساليب غير قانونية ما أدى إلى تدمير البلاد وتوقف المنحة السعودية الإماراتية ، فإن كانت الحكومة اوقفت مبلغا من السعودية والامارات كم هي المبالغ والمنح والاستثمارات التي اوقفها الانقلاب ، والتي قدمت من عدة دول غربية واوروبية ، فالانقلاب ليته توقف على ايقاف المنح هذا اوقف المنح واوقف طريق ديمقراطي بدأ فعليا في خطواته الجادة لخروج البلاد من كل ازماتها وتوجهها نحو الانفتاح الاقتصادي والسياسي واوقف احلام وامال شعب بأكمله كان في طريقه الي بناء اعظم دولة الي ان تسللتم انتم تسلل اللصوص وبعدها لم توقفوا المنح (وقفتو حال البلد كله ) والرجل يقول انه لن يسلم الا لوطنيين بعد الوفاق الذي يفضي للانتخابات ( يعني انتو ماوطنيين ) ، ويذهب بعيدا ويستخف بمناداة المتظاهرين للعسكر بالعودة للثكنات وقال سنعود للثكنات بعد مجئ حكومة منتخبة عبر صناديق الانتخابات وغير ذلك لن نسلمها ، ومن الذي انتخب حميدتي حتى يضع الانتخابات شرطا لتسليم السلطة ؟ فالثورة لم تقف عند شعار العسكر للثكنات ، بل قالت و( الجنجويد يتبل ) فالفهم الخاطئ لحميدتي للشعارات جعله يظن انه المقصود بعبارة العسكر للثكنات لكن لاضير من الشرح فهذا الشعار خاص بالذين ينتمون للمؤسسة العسكرية والجنجويد يتبل هذه خاصة بحميدتي وقوات الدعم السريع ( الشرح فقط لحميدتي ) . واتهم دقلو بعض السياسيين بتعبئة سالبة للشباب وايهامهم بأن هناك اتجاه لبيع الميناء، وتابع نقول لهؤلاء نحن لسنا عملاء لنبيع موارد الشعب السوداني ، وهنا كان حميدتي ان يقطع فقط الشك في بيع الميناء لكنه لايتحدث عن الموارد فالرجل ليس بعيدا عن شركات التجارة في الذهب ، ام ان الذهب في قاموس حميدتي اللغوي ليس واحدا من موارد الشعب . ومازال حميدتي يتعامل بعقلية النظام البائد في مايتعلق بتعبئة الاحزاب للشارع ، فالرجل لم يجد واحد من مستشاريه يهمس له في اذنه ان هذه الثورة ثورة وعي لا يقودها احد ،هذه المهمة كان يجب ان يقوم بها بعض المستشارين الذين ترجلوا من قطار الثورة وانضموا للدعم السريع فهذا اقل شيء يقدمونه لها ( كلموه ان هذا الشارع سيد نفسه مين اسيادو ) فما تم سرده يكشف عن البون الشاسع في الاحساس والشعور المفقود والمعدوم عند الحكام الظالمين، فالمواطن يئن من المعاناة وغلاء العيش وفقدان الأمن والأمان ، وهذا الرجل يحدثنا عن تشبثه بالسلطة وسخريته من المطالبة بعودة العسكر للثكنات ، ينهب مواردنا ويحدثنا عن فشل حكومة سابقة ، فالثورة التي يسخر منها دقلو قضيتها مع العسكريين الحقيقيين الذين تطالبهم باصلاح مؤسستهم العسكرية حتى يكون جيش السودان جزءا من بناء مستقبل هذا الوطن، اما انتم فهي لاتريدكم لا في حاضرها ولامستقبلها ففرق كبير ان يكون الهتاف والخطاب الثوري والاعلامي للمؤسسات وبين ان يكون للمليشيات !! طيف أخير : زرت ولاية نهر النيل امس الأول وفي طريقي وجدت الدعم السريع ينصب خيامه في احدى القرى يمنح رتبة ضابط مقابل الشهادة الثانوية قلت لمحدثي ساعطيك شهادتي اذهب وعد اليَّ برتبة ضابط، فرد علي ، الفرصة للرجال فقط !!

صحيفة الجريدة