لى كلارك: المريخ أقالني عبر وسائل الإعلام





كشف الإنجليزي لي كلارك، المدير الفني المقال، من على رأس الإدارة الفنية لفريق المريخ، حقيقة حدوث شجار مع أحد إداريي الفريق بعد الخسارة أمام النادي الأهلي المصري ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وقال لي كلارك بحسب تصريحاتٍ تلفزيونية، لا صحة لما تمّ تداوله عن وقوع شجار عنيفٍ مع أحد إداريي الفريق، وسخر لي كلارك من قرار إقالته، بعيد الهزيمة من الأهلي المصري في الجولة الخامسة من دور المجموعات لأبطال أفريقيا، ودوّن كلارك قائلاً نادي النخبة، لقد أقلتموني عبر وسائل الإعلام والميديا.

صحيفة الصيحة