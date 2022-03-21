الارصاد الجوية : درجات الحرارة تحافظ على ارتفاعها





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوي الجوية ان تحافظ درجات الحرارة العظمى والصغري على قيمها المرتفعة فى جميع أنحاء البلاد وهطول امطارخفيفة متفرقة فى أجزاء من جنوب شرق ولاية البحر الاحمر.

واشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس لل 24 ساعة القادمة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم مرتفع جوي يغطى شمال أفريقيا ويمتد إلى شمال غرب البلاد وتعمق منخفض السودان الحراري يغطي شرق شمال شرق وجنوب وجنوب غرب البلاد

ومن المتوقع أن يكون الطقس صافي ومشمس فى كل من وادي حلفا وابوحمد وشلاتين وحلايب و بورسودان ودنقلا وكريمة وعطبرة وشندي والخرطوم وكسلا وحلفا الجديدة وود مدني والدويم والقضارف والفاشر وسنار وكوستي والجنينة والأبيض وام البنين وابو نعامة والنهود والدمازين وزالنجي والضعين وبابنوسة وستنشط حركة الرياح فى نيالا ورشاد وكادوقلي.

سونا