إحباط تهريب مواد استهلاكية إلى دولة مجاورة





أعلنت السلطات في النيل الأبيض عن إيقاف (5) عربات (لواري) على الحدود الجنوبية، محمّلة بكميات كبيرة من المواد والسلع التموينية بدون مستنداتٍ، كانت في طريقها إلى إحدى الدول المجاورة.

وقال مدير إدارة مكافحة التهريب بالنيل الأبيض بكري بشير أبو قرون بحسب المكتب الصحفي للشرطة، إنّه تمّ ضبط عدد خمسة مركبات (لوري) كانت على مشارف حدود الولاية الجنوبية، وأوشكت على تخطي الحدود إلاّ فطنة ويقظة منسوبي الجمارك حالت دون ذلك.

وأشار إلى أنّ المواد المضبوطة شملت (٢٠٨) جوال دقيق زنة ٥٠ كيلو جرام و(١٥٠) جوال بصل، و(١٦٠) بكت مياه غازية و(١٣٠) كرتونة زيت طعام و(١٥) جوال بلح.

صحيفة اليوم التالي