انفجار أوباميانج يُغير مخطط برشلونة





وجه الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم برشلونة، رسالة إلى إدارة النادي بشأن خطة دعم الفريق في الميركاتو الصيفي.

ونجح أوباميانج في إحراز هدفين خلال انتصار برشلونة على ريال مدريد برباعية نظيفة، أمس الأحد، في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وحسب صحيفة “سبورت”، فإن استمرار تألق أوباميانج يدفع إدارة برشلونة لتغيير خطة دعم الفريق في الميركاتو الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة إلى أن انفجار أوباميانج يجبر برشلونة على التخلي عن ضم مهاجم جديد في الصيف المقبل، بعدما راقب الثنائي إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند) وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).

وذكرت أن الأمر الوحيد الذي يفتقده أوباميانج، أنه ليس نجمًا عالميًا، وهذا الأمر يحتاجه الفريق الكتالوني في الأمور التسويقية.

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