رسميا.. المحكمة الرياضية تستبعد روسيا من مونديال قطر





رفضت محكمة التحكيم الرياضي اليوم الإثنين، الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الروسي لكرة القدم، ضد قرار إيقاف منتخب بلاده بسبب “العملية العسكرية” في أوكرانيا.

ورفضت المحكمة تأجيل مرحلة الملحق الأوروبي، الذي كان مقررا أن تلتقي فيه روسيا بمنتخب بولندا في العاصمة موسكو في الـ24 من الشهر الجاري، حسبما أعلن الاتحاد الروسي في بيانه.

وأضاف الاتحاد في بيانه: “بهذه الطريقة، رفضت المحكمة الاستجابة لكل الطلبات التي قدمها الاتحاد الروسي لكرة القدم”.

ويعني هذا القرار استبعاد “الدب” الروسي من المونديال القطري.

موقع كووورة