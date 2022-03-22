أحد منسوبي الأمن يقر بالاعتداء على الشهيد محجوب التاج





أقرّ عضو بجهاز الأمن والمخابرات العامة أمام المحكمة، باعتدائه بالضرب على الشهيد محجوب التاج، لمرتين مستخدماً خرطوشاً تم صرفه له من قبل قطاع هيئة عمليات أمن طيبة.

ويواجه (11) من منسوبي جهاز المخابرات العامة، بينهم ضباط برتب مختلفة، الاتهام بقتل طالب كلية الطب الشهيد محجوب التاج، خلال تظاهرات بجامعة الرازي في العام 2019.

وقال المتهم العاشر خلال استجوابه أمام المحكمة برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، إنه وفي يوم الحادثة وصل لجامعة الرازي من قطاع هيئة عمليات أمن طيبة وذلك لفض تظاهرات اندلعت فيها، مُشيراً إلى أنّه وفور وصوله شاهد تظاهرات أمام الجامعة، وقال للمحكمة إنّه وقتها شاهد الشهيد محجوب التاج يقف بجوار (بنات) بحد قوله، واتّجه نحوه على الفور وطالبه بمغادرة المكان، إلا أن الشهيد رفض المغادرة، وأكد له بأنّ لديه رسالة يرغب في إيصالها، مؤكداً للمحكمة بأنه بعدها اعتدى بالضرب على الشهيد مرتين، إحداهما في اتجاه أذنه اليسرى والأخرى على كتفه الأيسر، موضحاً للمحكمة بأن الشهيد بعدها قال لي بأنّه مريض بـ(السكري والأزمة)، وأضاف “تركته وغادرت للتحدث مع الطلاب الآخرين وعندما التفت إليه وجدته مغشياً على الأرض بحد قوله للمحكمة”.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة