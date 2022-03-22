المريخ الجريح يعود للممتاز بمواجهة الشرطة .. والهلال يداوي بالوادي





يعود المريخ للتنافس المحلي من جديد، بعد فترة غياب طويلة بسبب ارتباطاته الإفريقية، وسيؤدي الفريق اليوم أول مباراة بعد آخر مباراة خاضها في المسابقة أمام هلال الساحل، وكان المريخ قد دشن مشواره بالخرطوم وحقق فوزين متتالين رافعاً رصيده إلى 6 نقاط، قبل أن يخوض تحديات صعبة في رابطة أبطال إفريقيا، خرج خالي الوفاض منها، بعد أن تذيل مجموعته، وكان مجلس إدارة النادي المتسبب الرئيسي فيها، بعد أن قدم فريقه لقمة سائقة أمام كل الأندية مقدماً هدايا ثمينة لها.

المريخ سيخوض مباراة صعبة أمام رغبة الشرطة في الاستفادة من ظروف الفريق، وتحقيق الفوز بعد سلسلة خيبات ونتائج متذبذبة، ويأمل ممثل القضارف زيادة غلته من النقاط بعد أن جمع “11” نقطة.

ويخوض المريخ مباراته أمام الشرطة بالمدرب إبراهومه الذي سيعمل وحيداً بلا مساعد، وكان المجلس قد ضحى بالإنجليزي لي كلارك وقدمه كبش فداء عوضاً من أن يعترف بمسؤوليته عن خروج الفريق وفقدانه فرصته في الترشح كأول ناد في المجموعة تتبدد آماله في الترقي لثمن النهائي.

ويتوقع أن يحدث الكابتن إبراهومه تغييرات على تشكيلته التي سيعتمد عليها في المباراة بعودة بعض اللاعبين، وإبعاد آخرين في وجود خيارات جيدة في منافسة مثل الدوري الممتاز.

الهلال يصارع حي الوادي بثغر السودان

ويصارع الهلال نظيره حي الوادي نيالا في مباراة لن تكون سهلة للأزرق، على الرغم من تذبذب نتائج ممثل مدينة نيالا، وخاض الهلال 3 مباريات الآن حقق الفوز في اثنتين وتعادل أمام الأهلى الخرطوم مهدراً أول نقطتين، الأزرق لا يعيش ظروفاً مثالية، وتجرع الفريق خسارة مذلة على ملعبه أمام صن داونز الجنوب إفريقي بأربعة أهداف، وهي الخسارة التي فجرت براكين غضب جماهيره، ورهن الفريق حظوظه في التأهل بالفوز على الأهلى المصري على ملعبه بالقاهرة، وهى مهمة عصية وصعبة.

وينتظر أن يمنح المدرب جواوا موتا الفرصة لعدد من العناصر الجديدة تفادياً لإرهاق المجموعة التي ظلت تشارك باستمرار، وسيعود لتشكيلة الهلال اليوم مدافعه محمد أحمد ارنق، وجيرالدو فيردي والطيب عبد الرازق، وصلاح عادل بعد أن غابوا في المباراة الماضية أمام صن داونز لأسباب متفاوتة.

صحيفة اليوم التالي