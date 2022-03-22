رسمياً معتصم جعفر واسامة عطا المنان يباشران مهامهما باتحاد الكرة





نظم رئيس الاتحاد السوداني المكلف خلال المرحلة السابقة، الأستاذ طه فكي شيخ نائب الرئيس ورئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة، احتفالية بمباني الاتحاد السوداني لكرة القدم تحدث خلالها حول المرحلة الماضية وتداعياتها وتبعات قرار محكمة كاس، وتمت عملية التسليم والتسلم لمعتصم جعفر سرالختم رئيس الاتحاد المنتخب، والذي تم اعتماد فوزه بواسطة لجنة الانتخابات، عقب صدور قرار محكمة التحكيم الدولية الثلاثاء الماضي إلى جانب النائب الأول لرئيس الاتحاد أسامة عطا المنان ..

ومثلت الاحتفالية بداية انطلاق عمل الثنائي الدكتور معتصم جعفر رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والأستاذ أسامة عطا المنان النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، وكانا قد حصلا على ثقة الناخبين في الجمعية العمومية الانتخابية التي جرت 13 نوفمبر 2021م بدار الشرطة في الخرطوم بري، وتم تجميد مباشرة مهامها إلى حين الفصل في الاستئناف الذي تقدما به إلى محكمة التحكيم الدولية، والذي جاء لصالحهما الثلاثاء الماضي.

صحيفة اليوم التالي