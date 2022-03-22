شاهد الفيديو الذي اهتزت له مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.. شاب وفتاة يتبادلان الأحضان الرومانسية والقُبلات الساخنة ويجاهران بمعصيتهم ومتابعون: (كل ما يحدث سببه إلغاء قانون النظام العام)





اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان خلال اليوم الثلاثاء بمقطع فيديو أثار ضجة غير مسبوقة وذلك بسبب خطورة ما يحمله الفيديو بداخله.

ووفقاً لرصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي تم نشره قبل نحو 6 أشهر من الأن وأعاد نشطاء نشره مجدداً شاب وفتاة في طور المراهقة وهما يتبادلان الأحضان الرومانسية والقُبلات الساخنة على طريقة أفلام الإغراء.



وتمادى المراهقين في أفعالهم الفاضحة بتصويرهما للمشهد الفاضح دون حياء وكأنهما يجاهران بالمعصية التي ارتكباها على الملأ.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ترحموا على الحال المتردي والسقوط الأخلاقي التردي الذي تعيشه البلاد, وأرجع الكثير من المعلقين السبب في حدوث هذا الانحراف الأخلاقي لإلغاء قانون النظام العام بالبلاد.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين