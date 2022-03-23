انقلاب شاحنة يتسبّب في تكدس عشرات البصات بطريق الخرطوم- أرقين





تسبب انقلاب شاحنة (مصرية)، في إغلاق الطريق الرابط بين السودان ومصر، مما أدى لتكدس عشرات البصات السفرية في الصحراء الشمالية.

وكشف أحد سائقي البصات السفرية لـ(الصيحة)، أنه تفاجأ بتكدس عشرات البصات السفرية على طريق الخرطوم- أرقين (120 كيلومتر جنوب أرقين)، وذلك بسبب انقلاب شاحنة مما تسبّب في إغلاق الطريق بالكامل أمام حركة المرور، وأكد أن البصات ظلت متكدِّسة لأكثر من (24) ساعة، مشيراً إلى أن البصات تحمل على متنها ركاباً من كبار السن والأطفال والمرضى.

وأعاب السائق، عدم تدخّل شرطة المرور بالولاية الشمالية لإزالة الشاحنة عن الطريق مما تسبّب في مكوث المواطنين بالصحراء دون وجود أدنى مقومات الحياة ليومٍ كامل، وأوضح أن المسافرين استعانوا بالشاحنات وجهدهم الذاتي لإزالة الشاحنة من أحد مساري الطريق للسماح لهم بالمرور، وطالب السائقون شرطة المرور بالتدخل العاجل لإزالة الشاحنة حتى تعود حركة السير إلى طبيعتها، لا سيما وأن الطريق يربط بين دولتين ويرتاده المرضى وطالبو العلاج، بجانب مرور الشاحنات التي تحمل السلع الضرورية.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة