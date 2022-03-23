حجز ملف محاولة تهريب متهم لما يفوق الـ(10) كيلو كوكايين للحكم





حجزت المحكمة للنطق بالحكم ملف محاكمة شاب ضُبط بعد مطاردة عنيفة بالطريق الدائري الخرطوم وداخل سيارته (11) كيلو جراماً من مخدر الكوكايين.

الجدير بالذكر أنّ المتهم تم القبض عليه بواسطة شرطة مكافحة التهريب على الطريق الدائري بالخرطوم وبحيازته حقيبة بداخلها (11) كيساً من مخدرات الكوكايين تزن (11) كيلو جراماً مخبأة داخل بيضات مغلفة بــ(لفافة السلوتيب).

الجدير بالذكر ان شرطة مكافحة التهريب وفي يوم الحادثة اشتبهت في سيارة توسان كان يقودها المتهم بالطريق الدائري الخرطوم بحري وحينها حاولت إيقافه إلا أن المتهم رفض الانصياع لأوامرهم وظل يقود السيارة مسرعاً لتقوم السلطات في المقابل بمطاردته بصورة عنيفة للقبض على المتهم وإيقافه إلا أنه ظل يفر بالسيارة حتى مسافة بعيدة ثم قام بإلقاء حقيبة على الشارع العام ومن ثم واصل فراره إلا أنه وبمجيء السلطات اكتشفت بأن الحقيبة بداخلها مخدرات كوكايين، حينها لم تقف عند ذلك بل ظلت تلاحقه حتى ألقت القبض عليه واقتادته لجهة الاختصاص ودوّنت ضده إجراءات بلاغ بالحادثة ومن ثم أُحيل للمحكمة للفصل في دعواه

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة