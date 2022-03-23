إبراهومة: مواجهة الأمل عطبرة صعبة





عبر إبراهيم حسن (إبراهومة)، المدير الفني للمريخ السوداني، عن سعادته بالفوز في مباراته الأولى مع الفريق أمام الشرطة القضارف، بنتيجة 1-0 في الدوري.

وأكد إبراهومة عبر الصفحات الرسمية لنادي المريخ بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الفريق حقق المطلوب بحصد 3 نقاط في ظل ظروف استئنائية وغياب 8 لاعبين بسبب الإصابات.

وأضاف:” ظهرنا بشكل جيد في بعض فترات المباراة ولكن الإرهاق كان واضحاً على اللاعبين بالإضافة إلى وجود مجموعة مع المنتخب ما أسهم في عدم تقديم الفريق لمستواه المعهود”.

وتابع: “الجميع يعرف أن الفريق كان يشارك به حوالي 14 لاعباً وهناك مجموعة كانت بعيدة، بسبب التركيز على اللاعبين الموجودين في الكشف الأفريقي، وضمن خطتنا إعادة كل اللاعبين لوضع الجاهزية”.

وعن مواجهة الأمل عطبرة بعد غدٍ الجمعة في الدوري السوداني، أكد أن هذه المباراة ستكون صعبة للغاية، موضحاً أنه سيحاول الاستفادة من اليومين المقبلين لتخطي الإرهاق وتقديم أداء أفضل.

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