يوفنتوس يلبي رغبات محمد صلاح المالية .. فهل اقتربت الصفقة؟





دخل الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف ليفربول الإنجليزي في حسابات نادي يوفنتوس الإيطالي، وذلك في ظل تعقد موقف تجديد تعاقده مع الريدز.

ووفقًا لموقع «ليفربول إيكو»، يتطلع يوفنتوس لجذب محمد صلاح إلى الدوري الإيطالي، وهو مستعد لتقديم عرض مالي كبير لجعل ذلك ممكنًا، حيث سينتهي عقد الجناح المصري في أنفيلد الصيف المقبل ولم يتوصل بعد إلى اتفاق بشأن صفقة جديدة مع ليفربول.

وأكد الموقع في تقريره أن التطورات الأخيرة في تورينو تشير إلى أن السيدة العجوز تستعد لخسارة باولو ديبالا هذا الصيف في صفقة انتقال مجانية بعد انهيار المحادثات مع الأرجنتيني، الأمر الذي قد يمكّن النادي من توجيه انتباهه نحو محمد صلاح في السوق، موضحًا أن يوفنتوس مستعد لعرض صفقة على صلاح لمدة أربع سنوات بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لكل موسم.

وكانت شبكة “سكاي سبورتس” قد أكدت أن ديبالا لن يجدد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل مع يوفنتوس، وبالتالي، سيرحل الأرجنتيني الدولي بالمجان مما سيوفر على النادي الإيطالي حوالي 67 مليون جنيه إسترليني.

هذه هي قيمة الراتب الذي كان سيدفعه يوفنتوس في عقده الجديد مع ديبالا لمدة 4 سنوات مقبلة، كان النادي الإيطالي قد عرض على الأرجنتيني مبلغ 6.5 مليون جنيه إسترليني كراتب سنوي مع مليونين آخرين كحوافز إضافية ليرتفع راتبه إلى 8.5 مليون جنيه إسترليني.

وإذا رحل ديبالا عن يوفنتوس كما تؤكد التقارير الصحفية، سيوفر يوفنتوس هذا المبلغ وسيتطلعون إلى ضم محمد صلاح، كما أكدت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، التي أفادت أن حدث تواصل بين إدارة البيانكونيري ووكيل الفرعون المصري، رامي عباس.

صفقة محمد صلاح مربحة بالنسبة لنادي يوفنتوس ليس فقط على المستوى الفني ولكن أيضًا المالي، حيث سيتعين عليهم دفع 50 مليون جنيه إسترليني فقط بسبب تشريع ضريبي بنسبة 25% قد تم إصداره في عام 2019، وهذا ما سيوفر مبالغ ضخمة على السيدة العجوز بدلًا من استمرار ديبالا.

ويتطلع ليفربول إلى تعزيز فريقه هذا الصيف، حيث يسعى فريق يورغن كلوب للحصول على مزيد من الألقاب في موسم 2022/23 بعد اقترابه من الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد تخطي نوتنجهام فورست الذي أكد مدى قوة فريق يورغن كلوب مع إدخال سبعة تغييرات على التشكيلة الأساسية، كان الريدز بدون لاعبين مثل محمد صلاح وساديو ماني، لكنهم تمكنوا من تحقيق الفوز 1-0 بفضل هدف ديوجو جوتا.

وأضاف ليفربول في يناير الدولي الكولومبي لويس دياز لكتيبته، ويأمل المشجعون أن يكون هناك المزيد من هذا الصيف. يمكن أيضًا أن يكون هناك عدد من المغادرين على الورق، حيث يسعى النادي جاهدًا للتحسين المستمر.

ويقال إن ليفربول يسعى لحسم صفقة جناح رين الفرنسي، جيريمي دوكو، الذي كان مرتبطًا سابقًا بالانتقال إلى أنفيلد الصيف الماضي.

وادعي التقرير أن النجم البالغ من العمر 19 عامًا قد «تمت متابعته» خلال أيامه مع فريقه السابق أندرلخت، ومن الطبيعي أن يكون موضع اهتمام مرة أخرى، حيث شارك الدولي البلجيكي مع منتخبه في يورو 2020، وفي 30 مباراة في الدوري الفرنسي.

العربية نت