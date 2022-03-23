الهلال السوداني يطلب تطبيق الفار أمام الأهلي





أرسل الهلال السوداني، خطابًا رسميًا للاتحاد الأفريقي، للمطالبة بتطبيق تقنية الفيديو في مباراة الأهلي المصري، بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأعلن نادي الهلال، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، أنه طالب بتطبيق تقنية الفيديو بشكل استثنائي في هذه المواجهة التي تقام في ستاد الأهلي بمدينة السلام.

ولا يتم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي، المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وخلفه الهلال برصيد 4 نقاط في المركز الثالث.

ويحتاج الهلال لتحقيق الفوز للتأهل رسميًا إلى دور الثمانية، بينما يحتاج الأهلي لنقطة التعادل فقط.

موقع كووورة