منوعات

المُطربة “ايمان الشريف” تشعل الغزل عقب ظهورها بقروب تعارف على فيسبوك “صرّة وجهك أجمل من ابتسامتك”

2022/03/24
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ايمان الشريف
ايمان الشريف

أثارت الفنانة السودانية الشهيرة “ايمان الشريف” عبارات الغزل عقب ظهورها بقروب تعارف على فيسبوك “، اختصرت فيه التعريف بنفسها بقولها ( تحياتي ياحلوين، ايمان الشريف) مرفقة صورتها.
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فيما انتقد البعض تعريفها المختصر قائلين: (المشكلة اختصرت التعريف بإعتبار كل العالم بعرفها، ودي مرحلة خطيرة جداً،  يعني لا جات من وين لا قرت وين لا عندها شنو بس كدا).

وسادت آلاف تعليقات الغزل منشورها قائلين:(عارفة صرّة وجهك أجمل من ابتسامتك) فيما علق آخر: (ايمان هاكي قلبي دا ما دايرو والله العظيم).
الخرطوم: (كوش نيوز)

2022/03/24
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