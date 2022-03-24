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المُطربة “ايمان الشريف” تشعل الغزل عقب ظهورها بقروب تعارف على فيسبوك “صرّة وجهك أجمل من ابتسامتك”
أثارت الفنانة السودانية الشهيرة “ايمان الشريف” عبارات الغزل عقب ظهورها بقروب تعارف على فيسبوك “، اختصرت فيه التعريف بنفسها بقولها ( تحياتي ياحلوين، ايمان الشريف) مرفقة صورتها.
فيما انتقد البعض تعريفها المختصر قائلين: (المشكلة اختصرت التعريف بإعتبار كل العالم بعرفها، ودي مرحلة خطيرة جداً، يعني لا جات من وين لا قرت وين لا عندها شنو بس كدا).
وسادت آلاف تعليقات الغزل منشورها قائلين:(عارفة صرّة وجهك أجمل من ابتسامتك) فيما علق آخر: (ايمان هاكي قلبي دا ما دايرو والله العظيم).
الخرطوم: (كوش نيوز)