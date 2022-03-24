تأجيل محاكمة وزير الدفاع الأسبق لدواعٍ أمنية





تسبّبت الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد من تظاهرات وتتريس للشوارع العامة في تأجيل محاكمة وزير الدفاع الأسبق الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين، وذلك في القضية التي يُواجه الاتهام فيها بمخالفات في قطع أراض وعقارات وأموال.

وحددت المحكمة الخاصة التي عقدت بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة قاضي الاستئناف الطيب علي بخيت ، جلسة أخرى الاسبوع المقبل لمواصلة مناقشة المحقق النيابي في القضية زاهر عمر.

الجدير بالذكر أن الاتهام سبق وأن أودع منضدة المحكمة ما يفوق الـ(73) مستنداً للاتهام في قضية محاكمة (عبد الرحيم).

وكشفت المحكمة في وقت سابق، بأن المتهم عبد الرحيم يواجه اتهاماً بمخالفة نص المادتين (6/7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1996م ، بجانب اتهامه بمخالفه نصوص المواد (88/أ، 92/ 177) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، بالإضافة إلى اتهامه بمخالفة نص المواد (17/19/82) من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م، بجانب اتهام (عبد الرحيم) بمخالفة نص المواد (19/22/23/24) من لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011م، ونبّهت المحكمة إلى أن النيابة وعقب توجيه الاتهام للمتهم تمّت تلاواتها عليه ومحاميه الذي بدوره قدم استئنافاً ضد توجيه الاتهام للمتهم موكله لدى وكيل أول النيابة ووكيل أعلى النيابة، إلا أنه تم رفضه من قبلهما ومن ثم أحالت الدعوى للمحكمة.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة