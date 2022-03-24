صاحب مطعم بالخرطوم: طلب الشية وصل حاليا إلى 4500 جنيه، فاقتصر عملنا على الفول والعدس والطعمية!





قبل يومين ساقتني الصدفة أن أجلس بكراسي مطعم شعبي على قارعة الطريق بالخرطوم، في انتظار الفراغ من غسيل سيارتي، كان الوقت متأخراً عن موعد الإفطار، وقد انفض سامر زبائن المطعم من وجبة الإفطار.

دنوت من الكاشير، وأنا أمازحه عايز بالله واحد شية وكبدة، ضحك الرجل قائلاً : (ياحليل زمن الشية) حسبته يمزح هو الآخر، ولكن فاجأني بمعلومة صادمة وهو يقول لي قد تخلينا من طلبات الشية والكبدة والشوربة، قلت له لماذا؟

أجابني ببساطة، مافي حد يطلبها!، طلب الشية وصل حاليا إلى 4500 جنيه، فاقتصر عملنا على الفول والعدس و الطعمية!

تذكرت ذلك وأنا أطالع اليوم بياناً مشتركاً لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” يقول إن الوجبات الأساسية ستصبح رفاهية للملايين من السودانيين!

هذا التقرير من الحقيقة بمكان، والله المستعان!

ابومهند العيسابي

