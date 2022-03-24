البرهان منذ 25 أكتوبر ..كل ما يحدث هو مسؤوليتك الشخصية، أنت الحاكم الآن





تفتت المؤسسات

هناك مؤسستان ناجحتان صنعتهما الادارة البريطانية بعناية في السودان ،هما الجيش وجامعة الخرطوم ، اخبرني اداري انجليزي عجوز خدم في السودان في سياق الحديث عن تجربته في الخدمة بالسودان ، ” لقد أردناهما بمثابة العقل والقلب للسودان ، كي يعيش هذا المارد العملاق…”، استمرت كلتا المؤسستين في تميّزها وعطاءها لهذا الوطن ،و استمرتا بمثابة النواة الصُلبة للدولة السودانية .

السيد البرهان ..كلا المؤسستين تُحتضر ولأول مرة في عهدك …والان لا يحكم المدنيون ..بل انت ! منذ 25 أكتوبر ..كل ما يحدث هو مسؤوليتك الشخصية ، أنت الحاكم الآن ،

هذا الإنهيار مسئوليتك …هذا المارد ينهار من المركز …

إن تفتت النواة الصُلبة لأي دولة هو إيذان بنهايتها …

وتذّكر إن التاريخ لا يرحم ……

د. سناء حمد

