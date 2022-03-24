يوتيوب تنافس بـ 5 ميزات جديدة للبث المباشر.. تعرف عليها





أعلنت منصة “يوتيوب” المملوكة لشركة جوجل الأمريكية، عن إطلاق 5 ميزات جديدة للبث المباشر والتي توفرها المنصات المنافسة الأخرى مثل “تيك توك” و”إنستقرام”.

وتتضمّن الميزات الجديدة؛ ميزة “Go Live Together” التي تتيح لصانع المحتوى دعوة أحد المستخدمين للانضمام إلى البث من خلال رابط يتم إرساله له، وميزة “Live Rings” وتتيح إعلام المتابعين على المنصات الأخرى بوجود بث حالي على يوتيوب، وذلك بوضع دائرة حول صورة كل متابع. كما تشمل ميزة “Cross Channel Live Redirects” وتتيح إعادة توجيه المتابعين إلى بث مباشر لقناة أخرى، بشرط ألا يقل عدد المشتركين بالقناة عن 1000 مشترك، وميزة “Full Screen Mode” وتتيح عرض البث المباشر على كامل الشاشة بجانب ظهور الدردشات يمين البث، وميزة “Live Q&A” وتتيح للمشاهدين إرسال أسئلة إلى صانع المحتوى خلال البث، بحيث يتم تثبيت الأسئلة في الجزء العلوي من الدردشة.

مزمز