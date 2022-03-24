مالكة ميلان تنضم إلى عرض لشراء تشلسي وخروج تحالف المجموعة الإعلامية السعودية





انضمت مجموعة إيليوت المالكة لنادي ميلان إلى كونسورتيوم “نيك كاندي-ليد بلو” في عرض لشراء نادي تشلسي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كما ذكرت مصادر مقربة من الاتفاق لرويترز، في الوقت الذي خرج تحالف المجموعة الإعلامية السعودية من سباق شراء النادي.

وعرض رومان أبراموفيتش (مالك تشلسي) النادي للبيع في البداية بعد الحرب الروسية على أوكرانيا قبل فرض عقوبات عليه من الحكومة البريطانية، مما يمنحها فعليا السيطرة على النادي.

وأوضحت مصادر لرويترز أن صندوق التحوط الأميركي إيليوت أسهم بمبلغ يقدر “بعدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية” ضمن العرض كمستثمر بنسبة صغيرة.

واستحوذ إيليوت على ملكية ميلان في 2018، ومنذ ذلك الحين ساعد النادي ليصبح أكثر تنافسية بالدوري الإيطالي.

ويتصدر الترتيب حاليا ضمن سعيه للتتويج باللقب لأول مرة خلال 11 عاما.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق فوري من ممثلي إيليوت.

خروج المجموعة الإعلامية السعودية

من ناحية أخرى، خرج تحالف المجموعة الإعلامية السعودية من سباق شراء نادي تشلسي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” (PA Media) أن المسؤولين عن العرض السعودي علموا أن عرضهم لم يتم إدراجه في القائمة المختصرة.

وبدأت مؤسسة “راين غروب” في نيويورك عملية إبلاغ المشترين المحتملين لنادي تشلسي بوضع عروضهم.

ومن المعروف أن العرض السعودي هو أول عرض يخرج من سباق الوصول للقائمة المختصرة.

وسوف تشرف الحكومة البريطانية ورابطة الدوري الإنجليزي على عملية بيع تشلسي، في ضوء العقوبات المفروضة على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش

الجزيرة نت