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شاهد.. وصلة غزل من داود الشريان لضيفته نانسي عجرم: “قهوتك زينة.. ومزاجك أحلى”
غازل الإعلامي داود الشريان، مقدم برنامج “مع الشريان” ضيفته المطربة اللبنانية نانسي عجرم، التي كانت تستضيفه في منزلها.
وقال “الشريان” أثناء شربه القهوة مع نانسي عجرم في منزلها: “بس والله قهوتك زينة.. وجلستك زينة.. وبيتك حلو.. ومزاجك أحلى”.
وأظهر الفيديو داود الشريان وهو يقوم بحركة الـ”تشيرز” مع نانسي عجرم بفناجين القهوة على غرار من يشرب الحكول.
داوود الشريان ينهال بالغزل والمديح على نانسي عجرم pic.twitter.com/fDAkqSeRRi
— WHR (@whrumor) March 24, 2022