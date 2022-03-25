كوميديا ودراما ومقالب.. أبرز مسلسلات “MBC مصر” في رمضان





محتوى متنوع ومميز تقدمه شبكة “MBC مصر” في رمضان عبر عدد من الأعمال والبرامج التي تضم عدداً كبيراً من النجوم .

أيام قليلة ويحل شهر رمضان وسط استعدادات كبيرة من صناع الدراما، رغبة منهم في عرض عدد كبير من الأعمال التي تتسابق لجذب أنظار المشاهد العربي.

محتوى متنوع ومميز تقدمه شبكة “MBC مصر” في رمضان عبر عدد من الأعمال والبرامج التي تضم عددا كبيرا من النجوم.

ويأتي على رأس قائمة الأعمال المعروضة، الجزء الثاني من مسلسل “المداح” الذي يقوم ببطولته حمادة هلال وهبة مجدي وأحمد عبد العزيز.

وتستكمل القصة ما جاء في الجزء الأول حول قصة الطفل صابر، الطفل اليتيم الذي قام إمام المسجد بتربيته والاهتمام به، وكان صابر الرجل المداح متدينا محبوبا ويعمل على علاج الناس بالقرآن والسنة النبوية، خاصة من يعانون من المس الشيطاني، لكنه وقع في حب فتاة سيطرت على عقله وتفكيره، ما دفعه للانخراط في طريق آخر، وسخر دعواته كي يتمكن من إيقاعها في حبه

توبة

العمل الثاني الذي يعرض عبر الشبكة، هو مسلسل “توبة” لعمرو سعد، الذي يترك الماضي بكل جرائمه ويهرب إلى أرض أخرى بحثا عن حياة جديدة، إلا أن الماضي يعود ليطارده وينغص عليه حياته، وحينما يدرك أن الحرب قد بدأت يكون عليه الاختيار بين القتال أو الموت.

المسلسل يشارك في بطولته إلى جوار عمرو سعد، صبا مبارك وماجد المصري وأسماء أبو اليزيد ودياب وعدد كبير من النجوم، والعمل من إخراج أحمد صالح وتأليف ورشة من المؤلفين.

رانيا وسكينة

بطولة نسائية خالصة تظهر في مسلسل “رانيا وسكينة” الذي تتقاسم بطولته مي عمر وروبي، حيث يدور حول رانيا الفتاة الأرستقراطية، التي يتهمها أهلها بالجنون، وتلتقي بسكينة الفتاة الفقيرة والمكافحة الهاربة من العدالة، وتحاول الفتاتان معا إثبات براءتهما وسط مطاردات ومغامرات كوميدية.

بطلوع الروح

المسلسل المنتظر الذي أثار ضجة كبرى وجدلا واسعا، هو “بطلوع الروح” الذي يشارك في بطولته منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني وهالة صدقي، وتبدأ أحداثه بذهاب منة شلبي إلى الرقة حيث مركز عمليات داعش، بعد أن تعرضت للخديعة، فتعيش “روح” في معسكر الهاربات من التنظيم في شمال سوريا، وتتوالى الأحداث المشوقة التي تحتوي على قصة حب ورحلة عودة إلى الوطن.

مين قال؟

العمل الذي يشارك في بطولته جمال سليمان ونادين وأحمد داش، يظهر فيه الفنان السوري جمال سليمان بدور رجل أعمال وصاحب شركات استثمارية يتعرض للعديد من المواقف مع مجموعة من الشباب الذين تتخطى أعمارهم الـ 18 عاما، ويناقش المشاكل التي يتعرض لها الأبطال في سن المراهقة.

وعلى صعيد البرامج، ينتظر الجمهور رامز جلال وبرنامجه الجديد الذي لم يتم الإفصاح عن تفاصيله حتى الآن، ونوعية المقالب التي سيقدمها رامز جلال الذي اكتفى بالإعلان فقط عن تواجده عبر شبكة “MBC” في رمضان، من خلال البرنامج الذي يأتي برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة.

العربية نت