الكشف عن تفاصيل مُثيرة حول فتاة إشارات المرور التي عرضت نفسها للزواج (مهندسة معمارية تحمل عدة شهادات) وعدد من الشباب يطلبون يدها





كتب المدرب الدولي المحترف “عمر محمد نور”، حول الفتاة السودانية التي وثق لها مقطع فيديو متداول، وهي تجوب بين أصحاب السيارات في إشارات المرور بالخرطوم، عارضة نفسها للزواج قائلاً وفق ما نقلت (كوش نيوز).

أخيرا الحمد لله وجدنا ست العفاف عروس الاستوب وطلعت باشمهندسة وخريجة معمار كمان ومجموع شهاداتها العلمية والمهنية اكتر من ٢٧ شهادة.

مضيفاً: فعلا ادتنا درس كبير والله، طبعا ما لمينا فيها الا لقاها بتاع امجاد اليوم وقال ليها انت هنا والفيس مقلوب عشانك.

قالت ليهو والله ما بعرفهم، لكن الجمعة الفاتت ما لقيت عريس قلت اجي الجمعة دي افتش، يا زول دي والله زولة حربية كيف، وفعلا شال رقمها ورسلو لي الصديق زول الخير جوزيف آل شيخنا ويوسف رسلو لي.

مضيفاً: قبل شوية اتكلمت معاها واتأكدت من انها دي هي، والله بنية كاربة ومميزة بالجد، سالتها سؤال واحد بس الاداك قوة القلب دي منو؟، قالت لي اساسا أنا كنت ماشة الجامع صلاة الجمعة في مسجد جبرة ولكن ما لحقت الصلاة الناس طلعوا لانو عايزة زول صلاي ولمن ما لحقتهم في الجامع مشيت الاستوب في الظلط وأول استحيت لكن تاني قلت الحلال مافيهو عيب.

وأضاف: تاني سؤال ما سألتها، أها الشباب الوعدونا بالهدايا ابقوا جاهزين، والعرسان ابقوا جاهزين.

الخرطوم: محمد الطاهر

كوش نيوز