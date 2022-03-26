إسماعيل حسن يكتب : إلى مجلس السيادة
* من منا لا يعرف أستاذنا الجليل مأمون الطاهر، الذى أفنى عصارة عمره في خدمة السودان في مجال الصحافة المكتوبة.. والإعلام المسموع عبر عدد من القنوات الفضائية وعلى رأسها قناة السودان الفضائية وقناة الخرطوم…
* وكما هو معلومٌ، فقد تم طرده من شقته السكنية ببحري قبل عام تقريباً، بأمر إخلاء من المحكمة بعد أن عجز عن دفع الإيجار لشهرين.. وتبرع أشرف الكاردينال بسداد إيجار ستة أشهر.. مع مبلغ 500 ألف، وجّه بأن تسلم له في يده.. وحسب ابنته فإنه لم يتسلم المبلغ المذكور.
* أستاذنا الجليل يعيش الآن أوضاعًا صحية حرجة بعد أن تقدم به العمر، وأصبح يعاني من مشاكل في الحركة والنطق.. كما أن معاناته مع الإيجار تجددت بعد أن مر قريب العام منذ أن سدد الكاردينال الستة أشهر الأولى.
* يعتبر الأستاذ مأمون الطاهر من أبرز مقدمي برنامج عالم الرياضة بالتلفزيون القومي منذ سبعينيات القرن الماضي، وصاحب أول نافذة إعلامية على الكرة العالمية.. وكان عدد من الإعلاميين ناشدوا الدولة بالتدخل العاجل لتوفير سكن يُليق به وبتاريخه الرياضي، وكذلك توفير مستوى من الرعاية التي يحتاجها من الناحية الصحية..
* وهنا نجدد هذه المناشدة آملين في استجابة سريعة من رئيس مجلس السيادة البرهان ونائبه حميدتي.. تضع حدّاً لمعاناته، وتؤكد على الوفاء لأهل العطاء في كل المجالات.. “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”.. صدق الله العظيم..
* وكفى.
صحيفة الصيحة
تعليق واحد
الناس كلها اتبرعت ليها السنة الفاتت حتي الكباشي بمبلغ 200 مليون وجهاز المخابرات واكيدأشرف الكاردينال كمان سلموا 500 الف في يدوا او هو كان قاصد 500 لايجار سته شهور
وو ووغيروا كتار ممكن تقول لي القروش مشت وين احتمال هو فاقد الذاكره وفي واحد من اسرتة بسرق القروش واذا عندوا ابناء ليه مايشتغلوا ويدفع حق الايجار لغاية متين هايكونوا عاله علي ابوهم المريض اخجلوا وعشان كدا ولانو ماعندوا اهل يلموا باالله عليكم وين اهلوا وعشيرتوا ماعندهم منازل ياخذوا معاهم وطالما هو مقطوع من شجرة احسن تودوا دار العجرة وكبار السن ماعيب طالما ماعندوا اهل او اولاد يصرفوا عليه خلي كل واحد يشوف مصلحتوا وين وبس وفي زول بيسرق قروشة خلاص امشوا سلموا لدار العجرة تخلي بالها منه وهو لو كان عاوز بيت كان اشتري زمااان ايام كان رخيص او قدم للحكومي وبني لا هو ضيع قروشوا في بيوت الايجار اسموا الكلام وسلموا لدار العجره وكبار السن خلي يتؤنس مع الهناك ومن هنا وجاي اي فنان او زول مشهور ماعمل حساب الزمن تمشوا تسلموا لدار العجائر وهي معمولة لناس الماعندهم اولاد او اهل وعشيرة يعني مقطوعين من شجرة واصلوا ماعيب