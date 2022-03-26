إسماعيل حسن يكتب : إلى مجلس السيادة





* من منا لا يعرف أستاذنا الجليل مأمون الطاهر، الذى أفنى عصارة عمره في خدمة السودان في مجال الصحافة المكتوبة.. والإعلام المسموع عبر عدد من القنوات الفضائية وعلى رأسها قناة السودان الفضائية وقناة الخرطوم…

* وكما هو معلومٌ، فقد تم طرده من شقته السكنية ببحري قبل عام تقريباً، بأمر إخلاء من المحكمة بعد أن عجز عن دفع الإيجار لشهرين.. وتبرع أشرف الكاردينال بسداد إيجار ستة أشهر.. مع مبلغ 500 ألف، وجّه بأن تسلم له في يده.. وحسب ابنته فإنه لم يتسلم المبلغ المذكور.

* أستاذنا الجليل يعيش الآن أوضاعًا صحية حرجة بعد أن تقدم به العمر، وأصبح يعاني من مشاكل في الحركة والنطق.. كما أن معاناته مع الإيجار تجددت بعد أن مر قريب العام منذ أن سدد الكاردينال الستة أشهر الأولى.

* يعتبر الأستاذ مأمون الطاهر من أبرز مقدمي برنامج عالم الرياضة بالتلفزيون القومي منذ سبعينيات القرن الماضي، وصاحب أول نافذة إعلامية على الكرة العالمية.. وكان عدد من الإعلاميين ناشدوا الدولة بالتدخل العاجل لتوفير سكن يُليق به وبتاريخه الرياضي، وكذلك توفير مستوى من الرعاية التي يحتاجها من الناحية الصحية..

* وهنا نجدد هذه المناشدة آملين في استجابة سريعة من رئيس مجلس السيادة البرهان ونائبه حميدتي.. تضع حدّاً لمعاناته، وتؤكد على الوفاء لأهل العطاء في كل المجالات.. “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”.. صدق الله العظيم..

* وكفى.

صحيفة الصيحة