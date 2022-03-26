توقعات بارتفاع درجات الحرارة العظمى والصغرى بالبلاد





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى ارتفاعا طفيفا في شمال وشمال أواسط البلاد مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والاتربة وتوقعات بهطول أمطار خفيفة متفرقة شرق ولاية البحر الاحمر .

واشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس لل 24 ساعة القادمة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم مرتفع جوي يتمركز شمال غرب أفريقيا ويمتد حتى شمال أواسط جنوب وغرب البلاد وتعمق منخفض السودان الحراري يغطي جنوب شرق البلاد .

ومن المتوقع أن يكون الطقس صافي ومشمس فى الدمازين وزالنجي وتتعرض كل من وادي حلفا وابوحمد وبورتسودان وحلايب وشلاتين ودنقلا وكريمة وعطبرة ونيالا والنهود لعاصفة ترابية وستنشط حركة الرياح في كسلا وحلفا الجديدة والفاشر وسنار وكوستي وأم البنين وأبو نعامة وستتعرض شندي والخرطوم والضعين والدويم وود مدني والقضارف وسنار والجنينة والابيض ورشاد وكادوقلي والضعين ورشاد وبابنوسة لاتربة مثارة .

سونا