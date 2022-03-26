عقب قصة فتاة “إشارة المرور” عشرينية سودانية تطلب الزواج وتتم خطبتها في ظرف ساعات





عقب قصة فتاة “إشارة المرور” التي عرضتها نفسها للزواج، طلبت عشرينية سودانية أخرى الزواج وكانت المفاجأة أن تمت خطبتها في ظرف ساعات.

وكتب المدرب الدولي المحترف الكوتش”عمر قرافي” طلبت مني وأنا بأمانة حاوصل ليكم طلبها لأنو ما حبيت اكسر خاطرها …….

دخلت علي وهي من بناتي في التدريب عمرها ٢٠ سنة ومنتقبة ويتيمة وانسانة ذات خلق كريم ومن أسرة فاضلة.

قالت لي يا بابا قرافي أنا كمان عايزة السترة بالحلال للفتن الأنا شايفاها دي قلت ليها أنت صغيرة ومافي داعي تستعجلي قالت لي خير البر عاجلة.

أها لو في أي شاب بشوف نفسو مؤهل وعايز بنت اخلاق وحشمة ودين وادب …. حأكون أنا ابوها ولو ما مريت من المعاينة بتاعتي ما بوصلك لي أهلها عشان هي صغيرة وبيهمني أمرها.

الشايف نفسو قدر المسؤولية دي يقول لي …… دي أمانة ثقيلة البنية يتيمة وأنا حأكون دقيق في الاختيار من كل النواحي قبل ارسال العريس لاهلها .

لو ما عندك ما تخاف ربنا وعد الناكح الذي يريد العفاف بالعون والتوفيق، ونحن معاك لمن تستلم ست العفاف.

وعدل “قرافي” متشوره إلى أن العروس خطبوها مبدئي ووافقت الموضوع انتهى شكرا لدعمكم بحب.

الخرطوم: (كوش نيوز)