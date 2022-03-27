الإرصاد: ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة بشقيها في أنحاء البلاد





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوي الجوية أن تواصل درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى إرتفاعاً تدريجياً ليشمل جميع أنحاء البلاد مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في ولاية البحر الأحمر وبعض أجزاء شمال وأواسط وغرب البلاد وتوقعات بهطول أمطار خفيفة متفرقة شرق ولاية البحر الأحمر.

وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس لل 24 ساعة المقبلة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم مرتفع جوي يتمركز في شمال غرب أفريقيا ويمتد حتى شمال أواسط وغرب البلاد وتعمق منخفض السودان الحراري.

ومن المتوقع أن يكون الطقس صافيا ومشمسا في كل من كسلا وحلفا الجديدة والقضارف والفاشر وسنار وأم بنين وأبو نعامة والدمازين وزالنجي، وتتعرض كل من وادي حلفا وبورتسودان وحلايب وشلاتين ودنقلا وكريمة والجنينة لاتربة مثارة وتنشط حركة الرياح في ابوحمد وعطبرة وشندي والخرطوم والدويم وود مدني والأبيض وكوستي ونيالا والنهود ورشاد وكادوقلي والضعين وبابنوسة.

سونا