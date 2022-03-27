شاهد بالفيديو: شاب عشريني يجذب الفتيات بطريقة غريبة ويدهش الجميع بما يفعله





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله شاب عشريني يعمل بائع ملابس نسائية في أحد الأسواق ويقدم طريقة جديدة لجذب الفتيات للشراء منه.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد كان الشاب يتغني باسماء عدد من الفتيات حتى يحضرن لشراء ما يعرضه على الأرض كنوع من العرض المغري الذي يجذب الفتيات والسيدات .

الشاب أدهش رواد مواقع التواصل الإجتماعي من الطريقة التي كان يتغنى بها والتي أدخل خلالها عدد من أسماء الفتيات ونظم فيهن أغاني تحمل نوعا من الدعابة والطرافة الهدف منها الاقبال على الشراء ليس الا.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)