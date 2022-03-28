فنانة مصرية ترفض الحديث عن فترة خطوبتها من عادل إمام .. لهذا السبب





رفضت الفنانة مديحة حمدي الحديث عن فترة خطوبتها من الفنان عادل إمام.

وكان ذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج “الستات” من تقديم مفيدة شيحة وسهير جودة ويعرض عبر قناة “النهار”.

وخلال الحلقة وجهت سهير جودة سؤالا لمديحة حمدي عن فترة خطوبتها من عادل إمام لترد عليها قائلة: استأذنك على الهواء الآن الزعيم متزوج سيدة فاضلة ولديه أولاد وأنا تزوجت ولدي أولاد، نحن أصدقاء وأسعد كثيرا بنجاح أولاده وزوجته سيدة محترمة وتناسبه بشكل كبير، وفقا لموقع في الفن.

وعن تواصلها معه قالت: ما أعرفه أنه لا يجيب على الهاتف، لكن في فترة كنت مرضت واتصل بي وسأل عني، هو زميل عزيز وبيننا احترام.

على جانب آخر، كشفت مديحة حمدي عن رأيها في استعانة بعض الفنانات المحجبات بالباروكة خلال التمثيل.

وعن إمكانية ظهورها بالباروكة في عمل فني قالت: لا اعتقد أن يقبل أولادي بهذا الأمر، حتى إذا أنا فكرت أو رغبت في ذلك، أولاي هم كل شيء في حياتي.

وأضافت: الحجاب علاقة بين الرب وعبده، مثل الصلاة والصيام، والإنسان يستفتي قلبه، وبالتأكيد الزميلة التي ظهرت بالباروكة سألت أحد الشيوخ وأخذت رأيه.

وخلال اللقاء كشفت مديحة حمدي عن استعدادها للعودة إلى التمثيل بشرط أن يعرض عليها عمل مناسب وقالت: ليس فقط عمل ديني حتى إذا كان اجتماعيا، فمن الواقع دور الأم أو الخالة أو العمة المحجبة موجود.

وأوضحت مديحة حمدي إنها ستعرض خلال شهر رمضان أمسية دينية، مشيرة إلى أنها طوال الوقت تتواجد بهذه الأمسيات، لأن الأعمال الدرامية لا زالت تهتم بأدوار الولد والفتاة والحب ولا تعطي مساحة لأدوار أخرى.

وتحدثت مديحة حمدي عن قرار ابتعادها وقالت إن بعد إصابة زوجها الراحل بمرض السرطان قررت أن تتواجد إلى جانبه، خاصة أنها أخفت عليه خبر مرضه، وفضلت أن تتفرغ لرعايته.

وتغيب مديحة حمدي عن التمثيل منذ سنوات وكان آخر أعمالها مسلسل “أم الصابرين” إنتاج 2012 بطولة رانيا محمود ياسين وطارق الدسوقي وأحمد هارون وميار الببلاوي وحنان سليمان وفايزة كمال وجمال إسماعيل، وإخراج أحمد إسماعيل الحريري.

صحيفة البيان