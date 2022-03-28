اسحق: جهة تدعم الآن كل من يقصدها مساهمة في هدم السودان





أغنية الخنجر

والآن موسم هياج الخناجر …

والآن تصعيد حالة المتاريس

و تصعيد … لأن الشيوعي يريد من الأمن أن يضرب الشيوعي … و بعنف …

فالشيوعي … المزرعة …

و الشيوعي الخطيب ..

و الشيوعي أولاد أمدرمان

كل منهم يشتهي لحم عنق الآخر …

و هكذا كل منهم يدق النحاس حتى يخرج الآخرون …

و الآخرون … يُدبِّر الشيوعي خروجهم بعد أن يمتلئ الأمن غيظاً … ( لهذا كانت حملة الشتائم الأخيرة ضد الجيش و الأمن )

و لضمان تصعيد العنف إلى درجة عنيفة ينطلق الحديث الآن عن المتاريس المسلَّحة … و عن متاريس لها خيام و لها أسلحة .. و ..

و إختلاط ….

و الإختلاط هذا تستخدمه دولة معروفة ..

جهة تدعم الآن كل من يقصدها مساهمة في هدم السودان ..

و الأسبوع الأسبق كان المليارديرات الخمسة الذين صنعوا قحت في هارفارد يقصدون الإمارات لنسخة جديدة من قحت …

و مخطط جديد

و يقدِّمون مبادرة

و المخطط بعض ما فيه هو

× الخمسة هؤلاء يجدون أن هناك مبادرة … و مبادرات

و إجتماعهم بالإمارات كان يطلب أن تتبنى الإمارات مبادرة قحَّاتية في إجتماعها مع البرهان

و المبادرة بعض ما فيها هو

حكومة جديدة فيها كل الجهات

و فيها إطلاق سراح المعتقلين ( باعتبار أن الإسلاميين لم يوقفهم سجن قادتهم عن العمل … بينما قحت تتعطل تماماً بعد إعتقال قادتها )

و قلنا الأسبوع الماضي إن الإمارات تطرح هذا على وفد البرهان ..

لكن الإمارات التي تتحدَّث عن هذا لدقيقتين تخصِّص بقية الأحاديث لمشروعها في الفشقة …. و تنسی قحت

و المؤامرة التي تفرش فرشها الآن ترسل مريم إلى الإمارات تُكرِّر الطلب

و ترسل الصديق إلى القاهرة بنسخة أخرى

و مصر ….. التي هي عجوز من عجائز السياسة تضاحك ( الولد ) الصادق و تنصحه بالعمل مع البرهان

و تنصحه بقبول مبادرة الميرغني …

قال : لكن مبادرة الميرغني أهلها هم الإسلاميون ..

قالوا : الميرغني ينطلق من القاهرة … و قوش ينطلق من القاهرة … و الإمارات طلبت إسلاماً وسطياً …. و الإمارات لما أعلنت قبولها بإسلام الطرق الصوفية و أنصار السنة و .. و كانت تغطي وجهها حتى لا تعلن قبولها بالإخوان

قالوا : و أمريكا زولها هو قوش …. هل عرفت لماذا عاد إسم قوش يتردَّد الأسبوع الماضي ؟

………

و الشيوعي أمس وقفة

و عرمان حين يدخل إلى هناك يطردونه طردة مذلِّة

قالوا له : –

شُغل الإستهبال دا أعمله مع الأمة و الدقير مش معانا

و الشيوعي لا يطرد عرمان لأنه يرفض الأستهبال

الشيوعي يطرد و يطرد لأنه يريد أن يعرف أين هو الآن و ما إذا كان قد بقي له شيء عند الناس يجعله يقود الشارع في السادس من أبريل القادم

( الشيوعي يشعل النار لكن لكن من يجلس عليها يجب أن يكون هو الشيوعيون الآخرون …. و اللقاءات الآن تحت الليل يقولون فيها لبعضهم …. هل نحمل لافتات بأن هذا هو الخطيب … و هذه هي المزرعة ؟ يجب أن نصل إلى شيء )

لكن الوصول إلى شيء يصبح مستحيلاً لأن بعض الجهات الشيوعية تقول

: يجب في مسيرة السادس من أبريل أن يكون هناك دم …. و أن تعود نغمة … شهيد و ..

و الجملة تعني أن المتاريس و المسيرة تستعد لعمل مسلَّح

و الشيوعي يعلم أنه بالعمل العسكري لا يطمع في جعل الأمن و الجيش ( يقوم جاري )

لكن ما يريده الشيوعي هو إرغام الأمن على إستخدام

السلاح فالأمن بالضرورة لن يقابل الرشاشات بالعصي …

……….

الإمارات تتحدَّث بعشرين لغة

و منها شراء و شفط الدولار الذي جاء من السعودية و غيرها ..

و إن كان (ضباط المخابرات العرب الذين يهبطون في الشرق يوم ٢٦ ينتمون إليها فإن عملاً آخر سوف يجري

لكن الإختلاط يعود

فالعمل هناك سوف يستفز المجلس العسكري

و الإستفزاز يبعد حكومة البرهان عن الإمارات و يقرِّبها أكثر من جهات لا تريد الإمارات مقاربة بينها و السودان

…

و خلط آخر

فالبرهان يعلم أن إطلاق سراح الإسلاميين مع الآخرين يسهم في خلق قيادة (تثبِّت) الأرض المرتجفة في السودان

لكن البرهان يريد سوداناً ثابتاً برهانياً فقط

و أنه إن أطلق الإسلاميين جاء سودان ثابت إسلامي فقط

و أن الجوار يرفضون ذلك ( نصف ) رفض …

السعودية تريد سوداناً ثابتاً يمنع القاعدة و القاعدة … لكن يجب ألا يكون إسلامياً

و الإمارات موقفها رغم التنازل الأخير هو موقف يعني أنها تريد سوداناً ثابتاً يعطيها ما تريد على ألا يكون إسلامياً

و مصر موقفها ذكرته للصديق

و أمريكا تريد إسلاماً نصف إسلام …

يبقى أن الإسلاميين في السودان …. يقبلون هذا

يقبلون إلى درجة أن الحديث الآن يهمس بـ ..

إطلاق سراح المعتقلين على ألا ينشطوا سياسياً لعام

و الحديث يذهب إلى عودة البعض من الخارج

و الحديث يذهب إلى التعاون مع الإسلاميين في تثبيت العملة و السوق … و ..

ليست أمنيات بل شتول تطل الآن من تحت الأرض …

و لهذا كان الشيوعي ينطلق … للحريق ..

و

إسحق أحمد فضل الله

#آخر_الليل

الأثنين/٢٨/مارس/٢٠٢٢