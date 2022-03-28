معتصم محمود يكتب : دوري مكلوم.. خيار وفقوس





وافقت لجنة المسابقات على أداء هلال التبلدي لمباراته مع هلال الفاشر بالأبيض بدلاً من بورتسودان!!

▫️ لجنة حلفا التي وافقت لهلال التبلدي هي ذاتها التي رفضت للهلال الاب رغم ان التبلدى ليست لديه اية استحقاقات قاريه تتزامن مع الممتاز !!

▫️أسطوانة عدالة المنافسة والالتزام بالبرنامج غابت حين قدم الطلب عنصر إداري موال للاتحاد العام!!

▫️عنصر مريخي فرضته شلة الحلة مكان مجلس هلال التبلدي الشرعي والمغضوب عليه وها هو يسير بهلال كردفان نحو الهاوية.

▫️المريخ ايضاً نال نصيبه من الاكراميات فها هو يلعب كل مبارياته داخل الخرطوم.

▫️النادي المدلل الوحيد الذي لا يخرج من الخرطوم والمشجع المريخي حلفا يصر على إخراج الهلال لبورتسودان لمواجهة ود نوباوي في توقيت مقارب لمباراة الأهلي!!

▫️ود نوباوي وافقت تقديراً لظروف الهلال واستحقاقه القاري والاتحاد رفض!!

▫️قال ايه عدالة المنافسة وحقوق الأندية!!

▫️يعني يا حلفا انت بتعرف حقوق ود نوباوي اكتر من مجلس ود نوباوي!!

▫️الغريب ان لجنة حلفا وافقت للمريخ عدم اللعب بعطبرة في مواجهة ود نوباوي!!

▫️وافقوا للمريخ حتى بدون إخطار ود نوباوي والتي كانت في طريقها لعطبرة!!

▫️عشوائية لجنة حلفا غير مسبوقة والممتاز في غرفة الإنعاش وها هو مجلس الإدارة يتدخل ويصدر قرارات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

▫️اول القرارات إبعاد ملاعب عطبرة وبورتسودان والاتجاه لتجميع الدوري بالخرطوم.

▫️ما رفضه مشجع المريخ للهلال أقره اجتماع مجلس الإدارة.

▫️ ترى ما رأي حلفا وحميدتي و باني و غيرهم ممن عارضوا شداد على سياسة التجميع!!

▫️لماذا لا نسمع صوتهم واتحاد التمباك يوجه بالتجميع في الخرطوم!!

▫️هل يخشى حميدتي و جلال و بانى نزع مناصبهم إن أبدوا الرأي؟!

▫️شداد اختار التجميع مُجبراً لأسباب صحية (كورونا).. فما اسباب اتحاد التمباك؟!

▫️أين تلك الأقلام التي كانت تهاجم بروف شداد بسبب التجميع!!

▫️ لماذا سكتوا والتجميع يتجزأ على أربع مدن تفتقر حتى لمياه الشرب!!

▫️هل هناك أدنى مقارنة بين دوري شداد المُتابع عبر البث الاذاعي و التلفزيوني و المدعوم دولارياً للاندية و الاتحادات.

▫️أين دوري التمباك من دوري شداد!!

▫️دوري شداد انتج منتخبا هزم غانا وجنوب افريقيا و دوري عطا المنان ابتلانا بمنتخب يتواضع امام افريقيا الوسطى متذيلة التصنيف الأفريقي!!

▫️اختاروا أضعف منتخب أفريقي حتى يحققوا نصراً معنوياً لكن حتى في هذه فشلوا.

▫️كل المؤشرات تؤكد أن الصقور قاهرة غانا وجنوب افريقيا ستعود لقاع التصنيف بعد أن كان على مشارف المائة في عهد السلطان برقو.

▫️اتحاد معتصم كان قد هوى بالمنتخب للمركز قبل الأخير (162) وها هو يتجه لتلك المحطة.

▫️منكم لله.

صحيفة الصيحة