معتصم محمود يكتب : دوري مكلوم.. خيار وفقوس
وافقت لجنة المسابقات على أداء هلال التبلدي لمباراته مع هلال الفاشر بالأبيض بدلاً من بورتسودان!!
▫️ لجنة حلفا التي وافقت لهلال التبلدي هي ذاتها التي رفضت للهلال الاب رغم ان التبلدى ليست لديه اية استحقاقات قاريه تتزامن مع الممتاز !!
▫️أسطوانة عدالة المنافسة والالتزام بالبرنامج غابت حين قدم الطلب عنصر إداري موال للاتحاد العام!!
▫️عنصر مريخي فرضته شلة الحلة مكان مجلس هلال التبلدي الشرعي والمغضوب عليه وها هو يسير بهلال كردفان نحو الهاوية.
▫️المريخ ايضاً نال نصيبه من الاكراميات فها هو يلعب كل مبارياته داخل الخرطوم.
▫️النادي المدلل الوحيد الذي لا يخرج من الخرطوم والمشجع المريخي حلفا يصر على إخراج الهلال لبورتسودان لمواجهة ود نوباوي في توقيت مقارب لمباراة الأهلي!!
▫️ود نوباوي وافقت تقديراً لظروف الهلال واستحقاقه القاري والاتحاد رفض!!
▫️قال ايه عدالة المنافسة وحقوق الأندية!!
▫️يعني يا حلفا انت بتعرف حقوق ود نوباوي اكتر من مجلس ود نوباوي!!
▫️الغريب ان لجنة حلفا وافقت للمريخ عدم اللعب بعطبرة في مواجهة ود نوباوي!!
▫️وافقوا للمريخ حتى بدون إخطار ود نوباوي والتي كانت في طريقها لعطبرة!!
▫️عشوائية لجنة حلفا غير مسبوقة والممتاز في غرفة الإنعاش وها هو مجلس الإدارة يتدخل ويصدر قرارات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
▫️اول القرارات إبعاد ملاعب عطبرة وبورتسودان والاتجاه لتجميع الدوري بالخرطوم.
▫️ما رفضه مشجع المريخ للهلال أقره اجتماع مجلس الإدارة.
▫️ ترى ما رأي حلفا وحميدتي و باني و غيرهم ممن عارضوا شداد على سياسة التجميع!!
▫️لماذا لا نسمع صوتهم واتحاد التمباك يوجه بالتجميع في الخرطوم!!
▫️هل يخشى حميدتي و جلال و بانى نزع مناصبهم إن أبدوا الرأي؟!
▫️شداد اختار التجميع مُجبراً لأسباب صحية (كورونا).. فما اسباب اتحاد التمباك؟!
▫️أين تلك الأقلام التي كانت تهاجم بروف شداد بسبب التجميع!!
▫️ لماذا سكتوا والتجميع يتجزأ على أربع مدن تفتقر حتى لمياه الشرب!!
▫️هل هناك أدنى مقارنة بين دوري شداد المُتابع عبر البث الاذاعي و التلفزيوني و المدعوم دولارياً للاندية و الاتحادات.
▫️أين دوري التمباك من دوري شداد!!
▫️دوري شداد انتج منتخبا هزم غانا وجنوب افريقيا و دوري عطا المنان ابتلانا بمنتخب يتواضع امام افريقيا الوسطى متذيلة التصنيف الأفريقي!!
▫️اختاروا أضعف منتخب أفريقي حتى يحققوا نصراً معنوياً لكن حتى في هذه فشلوا.
▫️كل المؤشرات تؤكد أن الصقور قاهرة غانا وجنوب افريقيا ستعود لقاع التصنيف بعد أن كان على مشارف المائة في عهد السلطان برقو.
▫️اتحاد معتصم كان قد هوى بالمنتخب للمركز قبل الأخير (162) وها هو يتجه لتلك المحطة.
▫️منكم لله.
صحيفة الصيحة