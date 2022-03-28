بسبب الأون لاين .. عروس في ورطة في يوم زفافها





بعد انتشار جائحة كورونا في جميع ربوع الأرض، أصبح الشراء عبر الإنترنت أو ما يعرف بالشراء ” أون لاين” من أبرز سمات الوقت الذي نعيشه حاليا، كل ما نرغب فيه يمكن طلبه عبر الإنترنت و بعد أيام يتم استلامه.

وفقا لما ورد في صحيفة ” ديلي ستار”، ذكرت شابة بالغة من العمر 33 عاما، أنها قامت بتأجيل حفل زفافها مرتين بسبب شراء فستانها عبر الإنترنت والذي تسبب في تأجيل ميعاد الزفاف بسبب أخطاء بسيطة لكنها أدت إلى تعطيل وصول الفستان .

قالت الشابة إن الميعاد الاول لحفل زفافها كان في يونيو 2021، و قامت بشراء فستان الزفاف عبر موقع شهير لبيع فساتين الزفاف، و لكن تأخر الفستان أسبوعين في الوصول، مما تسبب في تأجيلها لحفل الزفاف للمرة الأولى بسبب تأخيره في الوصول .

وأوضحت الشابة أن المرة الثانية لتأجيل الزفاف كانت في يناير 2022، و ذلك حينما أخطأت في كتابة ميعاد الاستلام للفستان، فوصل بعد ميعاد حفل الزفاف بأسبوعين، فقامت بتأجيل الزفاف للمرة الثانية بسبب الشراء عبر الأون لاين .

جدير بالذكر أنها أقامت حفل زفافها في الشهر الماضي بعد ان تمكنت من الحصول على الفستان و أصبح كل شيء على ما يرام، و لكنها أصيبت بالإغماء أثناء الحفل و تم نقلها إلى المستشفى و كان تشخيص الأطباء أنها سليمة ولكن أصيبت بالإماء من شدة الفرحة .

صدى البلد