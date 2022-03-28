شاهد.. جمهورها أطلق عليها “ندى الصغيرة”، إطلالة جديدة أنيقة لمطربة سودانية شهيرة بعد الحجاب





ظهرت المطربة السودانية “ريان الساتة” بإطلالة جديدة، بعد ارتدائها الحجاب، نالت إعجاب الآلاف من معجبيها.

وقالت الساتة وفق (صفحات فنية) على وسائل التواصل الاجتماعي، بان جمهورها اطلق عليها لقب (ندى الصغيرة)، في إشارة إلى التشابه مع الفنانة الشهيرة ندى القلعة، عقب ارتداء الحجاب.

وكانت “الساتة” قد أعلنت لبس الحجاب الذي جعلها أكثر تألقاً وتميزاً، الأمر الذي جعل جمهورها يطلب منها مواصلة الإلتزام باللبس المحتشم الذي ينال الرضا والقبول.

الخرطوم: (كوش نيوز)