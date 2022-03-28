شاهد بالفيديو: مهيد الصادق يكتسح المواقع بـ “شبشب دكتور شول” ورؤي محمد نعيم تشاركه الترند الأعلى على منصات المواقع





أعاد الفنان الشاب مهيد الصادق إحياء أغنية “شبشب دكتور شول ” التي إختفت عن الساحة منذ فترة طويلة من الزمن حيث عمل على تقديمها بطريقة جديدة وشاركت معه المطربة والممثلة رؤى محمد نعيم وعدد من الشباب الذين ظهرو معه في الفيديو المتداول.



وبحسب متابعات محررة(كوش نيوز) فقد نال الفيديو الذي قدم من خلاله مهيد الصادق الأغنية إعجاب رواد المواقع الذين أعلنو تمتع مهيد بخامة صوت جميلة وإنه يبحث دوماً عن إعادة إحياء الأغنيات القديمة واخراجها للساحة بطريقة تلفت الإنتباه وتنال الإعجاب.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)