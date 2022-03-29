أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022م
صحيفة اليوم التالي:
مصدر بالمركزي: ارتّفاع احتياطي الذهب والدولار إلى”7″ أطنان و”3″ مليارات
فولكoر: البرهان يدرس حاليًا إجراءات بناء الثقة
المستهلك تطالب الحكومة بتوضيحات حول”شحنات القمح”
وقفة احتجاجية لمزارعي القضارف أمام وزارة المالية بالخرطوم
“البجا” يرفض مبادرة”الثورية” ويتمسّك بإلغاء مسار الشرق
صحيفة الحراك السياسي:
خسائر مليارية وإصابات بـ”الجنون والإسهالات” وسط تجار الذهب
“الحرية والتغيير” تطرح إعلانًا دستوريًا”بديلاً”
فولكر: المجلس العسكري سيعلن عن إجراءات ثقة في البلاد
مسلحون مجهولون يخطفون عضوًا بلجان مقاومة بغرب دارفور
أوضاع مأساوية للمتهمين بقتل العميد بريمة في سجن”كوبر”
صحيفة الصيحة:
فولكر: البرهان سيعلن إجراءات ثقة جديدة
الحكومة: يونيتامس تركّز جلّ نشاطها في السياسة
التغيير: لن نعود للشراكة مع المكوّن العسكري
أزمة دقيق وزيادة جديدة في أسعار الخبز
مرسوم بتعيين وزير الدفاع مختصًا بتنفيذ قانون المناطق البحرية
صحيفة النيل الدولية:
– تحذير أممي من مصير السودان “ما لم يتم تصحيح المسار الحالي”
– المالية تنفي خلاف الوزير مع نائب رئيس مجلس السيادة
– (البجا) يرفض مبادرة الجبهة الثورية ويتمسك بإلغاء مسار الشرق
– السودان يرحب بالهدنة الإنسانية في إثيوبيا ويدعم الحل السلمي
– البرهان يمنح وزير الدفاع سُلطة تنفيذ “قانون البحار “بدلا عن مفوضية الحدود
– دراسة حول المياه الجوفية تحذر من نضوب الحوض النوبي الجوفي
صحيفة السودانيٰ :
– (السوداني) تنشر تفاصيل جلسة ساخنة حول السودان أمام مجلس الأمن
– السودان يضع أمام مجلس الأمن رؤية من أربعة محاور للخروج من الوضع السياسي الحالي للبلاد
– فولكر أمام مجلس الأمن: يتعين على السلطات السودانية إنهاء العنف وضمان الحق في المظاهرات السلمية…
– فولكر: أفادت التقارير بأنّ 16 امرأة تعرضن للاغتصاب أثناء الاحتجاجات في الخرطوم
– بعثة السودان بنيويورك: تقرير “يونيتامس” تضمّن العديد من المعلومات المغلوطة سيَّما حول رصد مزاعم الانتهاكات والعنف الجنسي
– بتوجيهٍ من مجلس السيادة.. فتح حسابات مصرفية للحركات المسلحة
– حميدتي للمبعوث الفرنسي: أيادينا ممدودة للجميع من أجل تحقيق الوفاق الوطني
– عضو السيادي د. عبد الباقي يُشيد بالطفرة الصناعية الكُبرى التي تشهدها البلاد
– قِوى الحرية والتغيير: تم تعيين أكثر من 800 كادر مؤتمر وطني في وظائف حكومية
– قوى الحرية والتغيير: لن نُجرِّب المُجرّب من جديد ولن نعود (للشراكة) بأيِّ حالٍ من الأحوال
– قِوى التغيير: مُحاولة الانقلاب العسكري لتكميم الأفواه وإيقاف المد الثوري فاشلة
– البرهان يُعيِّن وزير الدفاع وزيراً مُختصاً بتنفيذ قانون المناطق البحرية والجرف القاري
– استمرار تراجع الدولار بالمصارف والموازي في اليوم الثاني من ضخ النقد
– حريق يلتهم محالج القطن بالجزيرة
– الداخلية تعلن انتهاء أزمة الجوازات
صحيفة الوطن:
– فولكر لمجلس الأمن:البرهان سيعلن إجراءات جديدة
– بعثة الإتحاد الأفريقي “للوطن” :مؤشرات لتوافق سوداني
– والي الخرطوم : فجوة كبيرة في المياه
– مقاومة الخرطوم تعلن عودة الفعاليات الثورية
النيلين
تعليق واحد
الحربوية والتغيير:لن نعودللشراكة مع العسكر!هههههههههههههههااااي
تاني والله تشموهاقدحة بس العاطل
وماعندوشغلة امشي اتجندفي الدعم السريع