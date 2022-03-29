



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022م

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صحيفة اليوم التالي:

مصدر بالمركزي: ارتّفاع احتياطي الذهب والدولار إلى”7″ أطنان و”3″ مليارات

فولكoر: البرهان يدرس حاليًا إجراءات بناء الثقة

المستهلك تطالب الحكومة بتوضيحات حول”شحنات القمح”

وقفة احتجاجية لمزارعي القضارف أمام وزارة المالية بالخرطوم

“البجا” يرفض مبادرة”الثورية” ويتمسّك بإلغاء مسار الشرق

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صحيفة الحراك السياسي:

خسائر مليارية وإصابات بـ”الجنون والإسهالات” وسط تجار الذهب

“الحرية والتغيير” تطرح إعلانًا دستوريًا”بديلاً”

فولكر: المجلس العسكري سيعلن عن إجراءات ثقة في البلاد

مسلحون مجهولون يخطفون عضوًا بلجان مقاومة بغرب دارفور

أوضاع مأساوية للمتهمين بقتل العميد بريمة في سجن”كوبر”

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صحيفة الصيحة:

فولكر: البرهان سيعلن إجراءات ثقة جديدة

الحكومة: يونيتامس تركّز جلّ نشاطها في السياسة

التغيير: لن نعود للشراكة مع المكوّن العسكري

أزمة دقيق وزيادة جديدة في أسعار الخبز

مرسوم بتعيين وزير الدفاع مختصًا بتنفيذ قانون المناطق البحرية

صحيفة النيل الدولية:

– تحذير أممي من مصير السودان “ما لم يتم تصحيح المسار الحالي”

– المالية تنفي خلاف الوزير مع نائب رئيس مجلس السيادة

– (البجا) يرفض مبادرة الجبهة الثورية ويتمسك بإلغاء مسار الشرق

– السودان يرحب بالهدنة الإنسانية في إثيوبيا ويدعم الحل السلمي

– البرهان يمنح وزير الدفاع سُلطة تنفيذ “قانون البحار “بدلا عن مفوضية الحدود

– دراسة حول المياه الجوفية تحذر من نضوب الحوض النوبي الجوفي

صحيفة السودانيٰ :

– (السوداني) تنشر تفاصيل جلسة ساخنة حول السودان أمام مجلس الأمن

– السودان يضع أمام مجلس الأمن رؤية من أربعة محاور للخروج من الوضع السياسي الحالي للبلاد

– فولكر أمام مجلس الأمن: يتعين على السلطات السودانية إنهاء العنف وضمان الحق في المظاهرات السلمية…

– فولكر: أفادت التقارير بأنّ 16 امرأة تعرضن للاغتصاب أثناء الاحتجاجات في الخرطوم

– بعثة السودان بنيويورك: تقرير “يونيتامس” تضمّن العديد من المعلومات المغلوطة سيَّما حول رصد مزاعم الانتهاكات والعنف الجنسي

– بتوجيهٍ من مجلس السيادة.. فتح حسابات مصرفية للحركات المسلحة

– حميدتي للمبعوث الفرنسي: أيادينا ممدودة للجميع من أجل تحقيق الوفاق الوطني

– عضو السيادي د. عبد الباقي يُشيد بالطفرة الصناعية الكُبرى التي تشهدها البلاد

– قِوى الحرية والتغيير: تم تعيين أكثر من 800 كادر مؤتمر وطني في وظائف حكومية

– قوى الحرية والتغيير: لن نُجرِّب المُجرّب من جديد ولن نعود (للشراكة) بأيِّ حالٍ من الأحوال

– قِوى التغيير: مُحاولة الانقلاب العسكري لتكميم الأفواه وإيقاف المد الثوري فاشلة

– البرهان يُعيِّن وزير الدفاع وزيراً مُختصاً بتنفيذ قانون المناطق البحرية والجرف القاري

– استمرار تراجع الدولار بالمصارف والموازي في اليوم الثاني من ضخ النقد

– حريق يلتهم محالج القطن بالجزيرة

– الداخلية تعلن انتهاء أزمة الجوازات

صحيفة الوطن:

– فولكر لمجلس الأمن:البرهان سيعلن إجراءات جديدة

– بعثة الإتحاد الأفريقي “للوطن” :مؤشرات لتوافق سوداني

– والي الخرطوم : فجوة كبيرة في المياه

– مقاومة الخرطوم تعلن عودة الفعاليات الثورية

النيلين