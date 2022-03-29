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الإرصاد:توقعات بهطول أمطار خفيفة متفرقة فى جنوب شرق البحر الأحمر

الخرطوم 29-3-2022 (سونا ) – توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوي الجوية أن تواصل درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى إرتفاعاً تدريجياً ليشمل جميع أنحاء البلاد، وتوقعات بهطول أمطار خفيفة متفرقة فى جنوب شرق ولاية البحر الأحمر.

وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم، لتوقع حالة الطقس لل 24 ساعة المقبلة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم مرتفع جوي يتمركز فى شمال غرب أفريقيا ويمتد حتى شمال غرب البلاد وتعمق منخفض السودان الحراري معظم أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن يكون الطقس صافيا ومشمسا فى كل من وأدي حلفا وأبوحمد وبورتسودان وحلايب وعطبرة وشندي والخرطوم وكسلا وحلفا الجديدة والقضارف والدويم وود مدني والأبيض وكوستي والفاشر وسنار وأم بنين وأبو نعامة والدمازين وزالنجي والضعين وبابنوسة، وتتعرض كل من الجنينة ورشاد ونيالا لاتربة مثارة وستنشط حركة الرياح فى شلاتين ودنقلا وكريمة والنهود وكادوقلي.

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