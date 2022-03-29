شاهد| ظهور “سُوار” غريب على ساعد “حميدتي” يثير التساؤلات في أوساط رواد مواقع التواصل





أثار ظهور “سوار جلدي” غريب على ساعد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” أثناء مخاطبة جماهيرية، التساؤلات والاستغراب، في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان.

فيما وصفه البعض بأنها “تميمة”، ذهب آخرون إلى أنه جفير لآلة حادة أقرب إلى السكين، ضمن احتياطات امنية لايعرف كُنهها.

ويخضع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى حماية أمنية مشددة في العادة، توضع لها كافة الاحتياطات، ويعد أول مسؤول سوداني استخدم الحقيبة البالستية، أو الحقيبة الدفاعية التي تفتح في اقل من ثانية وتتحول إلى ستارة مضادة للرصاص.

الخرطوم: (كوش نيوز)