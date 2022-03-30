شاهد بالصورة والفيديو.. فنانة سودانية تستعرض مفاتنها أثناء تقديمها وصلة رقص فاضحة أبرزت من خلالها مناطق حساسة من جسمها





أثارت فنانة سودانية ضجة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على خلفية ظهورها المثير للجدل خلال حفل أحيته داخل أحد المنازل.

المطربة التي انتقدها المتابعين قدمت فاصل من الرقص المثير والفاضح حسبما كتب متداولي المقطع على منصات مواقع التواصل المختلفة.

ووفقاً لرصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة وهي تبرز مناطق حساسة من جسمها أثناء تقديمها لوصلة رقص مثيرة.

https://fb.watch/c3fylO1d-Z/

وعلى الرغم من علم الفنانة بتصوير أحد الأشخاص الحاضرين لرقصاتها عبر كاميرا هاتفه إلا أنها لم تتوقف بل زادت من رقصاتها الفاضحة, حيث منعت الشخص من تصويرها ولكن بطريقة ضاحكة دون حسم

متابعي المقطع انتقدوا الفنانة بتعليقات قوية وهاجمهوها بسبب طريقة رقصها واستعراضها لجسمها ومفاتنها بهذه الطريقة.

وعلى غير العادة لم يظهر متعاطفين ومدافعين عن الفنانة خلال التعليقات التي أجمع أصحابها على خروج الفنانة من النص بسبب هذه الرقصات.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين