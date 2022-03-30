مصادر: فتح المجال للراغبين لأداء العمرة من خارج المملكة دون الحاجة للتعاقد مع شركات خاصة في بلدانهم





كشفت مصادر، عن اتجاه “وزارة الحج والعمرة” لفتح المجال للمعتمرين من الخارج لأداء مناسك العمرة دون الحاجة إلى شركة خاصة بالعمرة في بلد المعتمر.

وقالت المصادر -بحسب قناة “العربية” اليوم الثلاثاء-: إنه “يشترط وفق الاتفاق أن يتعاقد المعتمر مع شركة محلية لتوفير السكن والتصاريح وعمليات التنقل”.

جدير بالذكر أن “الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي”، أعلنت عن إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال المعتمرين والزوار في المسجد الحرام خلال شهر رمضان.

صحيفة المرصد