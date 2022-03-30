الارصاد: تواصل ارتفاع درجات الحرارة تدريجياً في كل أنحاء البلاد





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن تواصل درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى ارتفاعاً تدريجياً ليشمل جميع أنحاء البلاد وتوقعت هطول أمطار خفيفة متفرقة فى جنوب شرق ولاية البحر الأحمر.

وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس لـ 24 ساعة القادمة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم مرتفع جوي يتمركز فى شمال غرب أفريقيا ويمتد حتى شمال غرب البلاد وتعمق منخفض السودان الحراري معظم أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن يكون الطقس صافي ومشمس فى كل من وادي حلفا ،حلايب ،شلاتين ،عطبرة ،شندي ،الخرطوم ، كسلا ،حلفا الجديدة ،القضارف ،ود مدني ،الأبيض ،كوستي ،الفاشر ،سنار،ام البنين ،ابو نعامة الدمازين ،زالنجي ،الضعين و بابنوسة ،وتتعرض كل من رشاد ونيالا لاتربة مثارة وستنشط حركة الرياح فى أبوحمد ،بورتسودان ،دنقلا ،كريمة ، الديوم ، الجنينة ،النهود وكادوقلي.

سونا