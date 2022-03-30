مي العيدان تهاجم أصالة بسبب دفاعها عن نوال الكويتية: اللي اختشوا ماتوا





هاجمت الاعلامية الكويتية مي العيدان الفنانة السورية أصالة وذلك بعد دفاع الأخيرة عن الفنانة نوال الكويتية على إثر انتقاد العيدان لها بسبب صورها التي انتشرت مع نجم كرة القدم السعودي السابق محمد الدعيع.

ونشرت العيدان عبر صفحتها الخاصة على تويتر صورة لرد أصالة عليها ودفاعها عن نوال والذي قالت فيه:”نوال الراقية والانسانة الخلوقة، اسمى من حتى الرد على ناس البشاعة خرّبت ضميرهم وشوّهت نواياهم، فيديو غاية بالجمال والمحبة النقيّة وهاد الواضح والمقصود”. وأرفقت العيدان صورة رد أصالة هذا، بصور لها ظهرت فيها وهي تقبل كل من زوجها الحالي الشاعر العراقي فائق حسن وطليقها السابق المخرج الفلسطيني طارق العريان قبل حميمة، وعلّقت قائلةً:”عادي غير مستغرب هذا الدفاع مو انتو الثنتين بالهوا سوا وبنات كار واحد الله يحفظكم لبعض خاصه انتي رافعه شعار اللي اختشوا ماتوا”.

مزمز