محمد هنيدي: رأيت الصعب سهلاً في المملكة





عبر الفنان المصري محمد هنيدي عن سعادته بمشاركته بفاعليات موسم الرياض من بدايتها وتحديداً فعاليات المسرح .

نشرت هيئة الإذاعة والتليفزيون فيديو لـ ” هنيدي ” على قناة SBC ببالغ سعادته عن نجاح المسرحيتين الذي أقامهما بالموسم. كما أعرب عن سعادته بفاعليات الموسم ومختلف فعاليات البوليفارد، مشيرًا إلى أنها ستكون ذكرى مهمة بالنسبة له لمشاركته بها من بدايتها لنهايتها، قائلاً : رأيت بعيني الصعب أصبح سهلاً بالمجهود والتعب وهذا ما يدعو بالفخر ليس فقط للمملكة ولكن للوطن العربي أجمع.

مزمز