تحسينات مذهلة في الرسائل الصوتية على “واتساب”





أعلنت منصة التراسل المشفر “واتساب” عن تحسينات مذهلة في تقنيات الرسائل الصوتية.

ويركز التحديث الجديد في واتساب -بحسب بيان على مدونتها- على تحسين خدمات الرسائل الصوتية دون إرسالها على الدردشة، مثل إيقاف التسجيل مؤقتًا واستئنافه من جديد قبل إرسال الرسالة.

ولفتت “واتساب” إلى أنها تركز حاليًا في تحسينات الرسائل الصوتية، بعدما رصدت أن هناك 7 مليارات رسالة صوتية يتم إرسالها يوميًّا عبر المنصة.

وتسمح التحديثات الجديدة بإيقاف التسجيل مؤقتًا، ثم استئنافه من جديد عندما تكون جاهزًا، بالإضافة إلى وظيفة معاينة مسودة التسجيل والاستماع له قبل إرساله إلى الشخص.

كما يوجد أيضًا ميزة جديدة على رسائل واتساب، وهي إمكانية إيقاف تشغيل التسجيل الصوتية عند حد معين، ثم العودة له مباشرة دون الحاجة لتشغيله من البداية.

ووفرت “واتساب” أيضًا ميزة أخرى وهي إمكانية التشغيل السريع للرسائل الصوتية المعاد توجيهها بسرعات من 1.5 مرة إلى 2 مرة.

وستوفر “واتساب” أيضًا ميزة جديدة كانت متوفرة للاختبار منذ فترة على نظام تشغيل “أندرويد”، وهي التمثيل المرئي للرسالة الصوتية، للمساعدة في متابعة التسجيل.

ومن المتوقع وصول تلك التحديثات إلى كافة مستخدمي “واتساب” بصورة تدريجية خلال الأسابيع المقبلة.

صحيفة سبق