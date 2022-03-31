تخفيض ساعات العمل ساعة أثناء رمضان للعاملين بالدولة





أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان مواقيت العمل بالتوقيت الصيفي تبدأ اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٢م وتستمر حتى نهاية أكتوبر ٢٠٢٢م، لتكون بداية العمل في جميع أجهزة الدولة في تمام الساعة السابعة صباحا وذلك لساعات العمل المحددة لفئتي العاملين ثماني أو تسع ساعات. ولحكومات الولايات الحق في تحديد ميقات بدء العمل حسب مواقيت شروق الشمس فيها. وبمناسبة حلول شهر رمضان المعظم أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن تخفيض ساعات العمل الرسمية بمقدار ساعة في اليوم أثناء الشهر الكريم للعاملين في الخدمة المدنية القومية لتكون للموظفين من الساعة السابعة والنصف صباحا إلى الثانية والنصف ظهرا وللعمال من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا.

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