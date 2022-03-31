الترفيه تكشف بعض ملامح برنامج رامز موفي ستار خلال شهر رمضان





نشرت الهيئة العامة للترفيه، مقطع فيديو ترويجي يظهر جانباً من فقرات برنامج “رامز موفي ستار” الذي سيبث للسنة الثانية على التوالي خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الهيئة أن تصوير البرنامج تم في منطقة صحراوية بالعاصمة الرياض، وسيبث على شاشة قناة mbc.

وأظهر الفيديو لقطات من البرنامج تبين لحظات الخوف الرعبة التي عاشها بعض المشاركين في البرنامج، بسبب مرورهم بمواقع تفجير، وعثورهم على أفاعٍ تحت أقدامهم، وغير ذلك من أحداث مخيفة مروا بها.

مزمز