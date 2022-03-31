شاهد بالفيديو.. الفنانة “ندى القلعة” تكشف عن تجهيزاتها استعداداً لشهر رمضان





كشفت الفنانة السودانية الشهيرة “ندى القلعة” عن تجهيزاتها بالمنزل استعداداً لشهر رمضان المبارك.

ونشرت “القلعة” مقاطع فيديو لسفرة رمضان، وجلسات رائعة داخل بهو منزلها، وخيمة ملحقة بها أثاث من التراث السوداني، وأواني رمضان التراثية القديمة التي اشتهرت بها أرياف السودان.



وقالت “القلعة” أن رمضان بالنسبة لها شهر فرحة، وهو يستحق الاحتفاء به، وهو فرصة للتعبد والايمانيات، وأضافت بانها مبسوطة لأنها ما شغالة فيه أي حفلات.

الخرطوم: (كوش نيوز)