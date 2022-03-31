هل تعمدت نوال الكويتية الرد على العيدان والسعيد بنشر فيديو احتفالي؟





أظهر مقطع فيديو متداول احتفال الفنانة نوال الكويتية بختام حفلها في السعودية، وذلك بمشاركة فريقها الفني على ما يبدو.

ووثق مقطع الفيديو ابتهاج نوال الكويتية بسبب ختام الحفل، حيث عمدت إلى التصوير مع الفريق، بإبداء إشارة خلال التقاط الصور التذكارية، كدليل على توثيق النجاح.

ومن غير المعروف ما إذا كانت الفنانة الكويتية عمدت لتوثيق حفلها ونشر ذلك، كرد على الهجوم والانتقادات التي تعرضت لها طوال الأيام الماضية، أم لا؛ إذ جاء ذلك تزامنا مع المشادات التي وقعت مؤخرا بين عدد من المشاهير بسببها.

العربية نت